香港学府助力初创企业 实现创意科技点子

香港城市大学（简称城大）近年积极推动创新发展，从2021年开始举办“HK Tech 300”大型创新创业计划，透过鼓励知识转移、资金和技术多方面的援助，协助初创企业将新发现、新点子转化为应用或商品化的技术。在计划支持下的初创公司，产品已逐步成熟，很快就能推出市场。

比钢铁更强韧的竹子 未来或可用来制造微型卫星

以钢铁为主要建材的建筑行业未来可能会有新突破，香港一家初创企业研发出比钢铁、钛合金强韧的竹子，作为建材，不但成本较低，而且更环保。这个研发甚至有可能在将来制造微型卫星。

超竹有限公司（Super Bamboo Limited）正是城大HK Tech 300计划下培育的其中一家初创企业。

“竹子对环境友善、低碳、可永续利用，能满足市场对环保材料的需求。竹材行业还很年轻，需要更多创新，因此我们研发了Super Bamboo这种先进的竹材，为环保尽一份力。”本身是城大本科毕业生的公司行政总裁王家鸿在谈到这个研发成功的超竹时，谈到它的巨大潜能。

HK Tech 300旨在将大学的科研成果和知识产权转化为实际应用，并为年轻人才和创业家提供多元化的教育和自我增值机会。

王家鸿是超竹的行政总裁，他也是城大校友。（图/城大提供）

王家鸿透露，一般的竹片加工，必须使用化学胶水提高竹片强度，带来不少环境问题，比如碳足迹增加、有毒的甲醛气体排放、竹制品难以再循环或降解等等。“我们的专利加工技术，能在不使用任何胶水的情况下，让超竹（Super Bamboo）的强度比天然竹片高三倍，实现经济和环境双赢。”

除了建筑或家具行业，超竹在航天业也具应用潜能。王家鸿解释，若使用超竹制造微型卫星，其强度比铝合金坚硬，但重量却更轻，可帮助降低发射费用。微型卫星重返地球时，在燃烧的过程中也不会产生任何有害物质，因此更加环保。

超竹目前正处于研发的最后阶段，希望在今年底为其家具及地板产品进行测试，如果成功，预计明年就能推出市场。

智能食品标签 轻松辨别食品新鲜度

纸质的智能食品标签能根据食品散发的生物胺浓度变色；介于绿色和橙色之前，就提醒消费者要尽快食用，而标签转为橙色即表示食品已变坏。（图/城大提供）

另外一家获得HK Tech 300支持的公司为ZenxTag，透过把城大的科研成果转化，开发了智慧食品标签；这个产品能更快速、准确地测试食品新鲜度，从而减少食物浪费。

原来，高蛋白质食物如肉类、海鲜等在腐坏的过程中，会产生生物胺（biogenic amines）气体。ZenxTag Technology公司联合创办人兼总监、本身也是城大校友的周子咏解释，纸质的智能食品标签将根据食品散发的生物胺浓度改变颜色；如果是绿色，代表食品新鲜， 而若转为橙色，即表示食品已变坏。

她表示，不少初创公司也研发类似产品，但它们大多使用时间—温度指示器（time-temperature-indicator）或酸碱反应来确定食品新鲜度。然而这些测试方式容易受到多种因素影响，而导致结果不准确。ZenxTag智能食品标签则使用分子传感技术，能够精准地测试到肉类食品所散发的生物胺气体浓度。

“人们常以食品的外观、颜色来判断食品的好坏。有了智能食品标签，人们能更科学地确定食品是否可食用，而不会随便丢弃食品。”周子咏也认为通过ZenxTag有效的食品监控，能推动丑食运动，减少食物浪费。

目前ZenxTag产品原型已完成，但因资金不足而无法在香港设立生产线开始量产。周子咏说：“缺乏资金一直是我们面对的最大挑战。初期产品测试在六年前已完成，发展计划却因资金不足而被迫中断。现得到HK Tech 300的投资，业务得以重启。”

提供资金技术支援 助实现创业梦想

ZenxTag智能食品标签可以检测到肉类或海鲜在腐败过程中散发出的生物胺气体，帮助人们判断食品的新鲜度。图为ZenxTag顾问周传文（左）及ZenxTag总监周子咏。（图/城大提供）

ZenxTag去年获得HK Tech 300提供的100万港币天使基金，推动业务发展。此外，HK Tech 300也牵线让公司与业内伙伴、投资者联系起来，创造更多机会。

超竹和ZenxTag希望借HK Tech 300的推介在东南亚拓展业务。超竹希望通过专利技术，帮助当地种竹业者制作出更实用的竹制品，并为室内设计、家具等行业提供更环保的竹材。ZenxTag则打算探讨在东南亚设立生产线的可能性，同时将产品推广到这个地区的零售市场。

启动HK Tech 300东南亚创新创业千万大赛



香港城市大学日前在马来西亚吉隆坡启动HK Tech 300东南亚创新创业千万大赛，要协助东南亚区初创企业把梦想化为现实。（图/城大提供）

今年5月初，城大在马来西亚吉隆坡启动“HK Tech 300东南亚创新创业千万大赛”（HK Tech 300东南亚大赛），将城大HK Tech 300这个旗舰创新创业计划推广至东南亚，以促进整个地区的创科发展，显示了城大矢志将计划打造成亚洲最大型的大学创新创业计划的愿景和决心。

透过HK Tech 300东南亚大赛，城大为初创企业提供多方援助，包括：

商务对接：提供在中国香港和大陆，尤其是大湾区的商务对接服务

共同投资：计划下的共同投资者的更进一步投资机遇

当地支持：获得专业服务伙伴提供的当地支持

指导与辅导：借助城大教职员工的帮助，进一步提升初创企业的技术水平

设施支持：使用城大校园内以及其中国内地研究院的共享工作空间

城大的HK Tech 300计划，自2021年起获城大投放累计6亿港元（约1亿7000万新元），至今培育超过560支初创团队、每队获批达10万港元的种子基金，并有超过110间初创企业获批最高达100万港元的天使基金投资。

城大在过去十年是全球发展最迅速的大学之一，被誉为研究及专业教育的创新枢纽。其中，它就享有2022年度全球首100家获颁最多美国专利的香港高等院校第一名的殊荣。

这次的东南亚大赛通过与区域内的大学和培育机构合作，包括马来亚大学、马来西亚博特拉大学、文莱大学、泰国朱拉隆功大学、马来西亚数码经济机构、雪兰莪州资讯科技及数码经济机构和多个商会团体，致力于推动东南亚区的科研技术转移和商品化，并协助东南亚的初创企业善用香港的独特优势和资源，将业务拓展至香港、中国内地以至全亚洲。

另外，计划会为初创企业提供商业配对，并给予技术上的指导和支援。前十名优胜初创将各可获高达100万港元的天使基金投资，帮助他们的创业项目推进发展。

有关HK Tech东南亚创新创业千万大赛详情，点击了解更多。

【本文由香港城市大学呈献】