中国国务院会议提及时出台政策措施 侧面证实刺激经济传闻

中国国务院召开会议，研究推动经济持续回升向好的政策措施，强调“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施”，侧面证实外界关于北京将采取一系列重大措施提振乏力经济的传闻。

据新华社报道，中国总理李强星期五（6月16日）主持召开的国务院常务会议，提出针对经济形势的变化，“必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”。

据报道，会议“研究提出了一批政策措施”，也强调“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施”。不过官媒报道没有披露这些政策措施的具体信息。

《华尔街日报》：中国考虑发行约1万亿人民币特别国债

市场近期盛传北京将出手刺激疲弱的经济。《华尔街日报》星期四引述知情人士说，中国政府正考虑发行约1万亿元（人民币，1875亿新元）特别国债，以帮助负债累累的地方政府，并提振商业信心。这些特别国债将用于资助基建项目和其他促增长举措，也将间接用于协助地方政府偿还债务。

此外，中国政府还在考虑取消对中小城市二套房限购政策，以刺激房地产市场。知情人士说，这些计划最早可能在接下来几天公布。

彭博社早前也引述知情人士称，北京正在酝酿一揽子刺激计划，包括至少十几个旨在支持房地产和内需等领域的措施。在支持楼市方面，监管机构考虑降低存量房贷利率，并进一步通过政策性金融工具为保交楼提供更多融资支持。

5月青年失业率再创新高 折射出经济内生动力不足

中国星期四发布的一系列宏观经济数据不如预期，显示经济增长动能进一步衰减，就业与消费乏力。其中，5月青年失业率再创新高，升至20.8%，严峻就业形势也折射出经济内生动力不足。

华泰资产首席经济学家王军接受《联合早报》采访时说，截至目前，外界盛传的刺激计划反映了市场呼声，投射出外界对当前严峻形势的担忧，希望政府出台一些措施促进经济发展。

王军指出，目前市场信心与需求不足，经济数据全面走弱，需要加大公共支出与对冲力度，倘若政府下阶段出台相关方案，甚至是直接的资金计划，对提振市场信心、改善外界预期将有直接帮助。

对于可能出台的刺激措施成效，外界存在分歧。一些经济学家认为，因为企业和消费者不愿增加举债，即便采取更多刺激措施，成效也可能有限。

总部位于北京的投行香颂资本董事沈萌对《华尔街日报》说，除了自己居住，目前民众几乎没有其他动力买房，他们对房价只会越来越高的信念已经动摇。

王军也指出，取消部分城市限购措施有助改善房地产市场，但效果有限，目前的限制措施抑制了一部分改善需求，但民众对未来的预期不足，收入在过去几年也受影响，房地产措施不太可能立竿见影，在短时间内扭转形势。

针对外界对中国经济形势的担忧，中国国家发改委新闻发言人孟玮星期五在发布会上说，经济恢复过程中一些领域出现暂时性波动是正常的，整体上看，中国经济运行保持恢复态势。

她说，发改委将在六方面重点发力以稳经济，包括抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策、加快实施重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施，以及新型基础设施建设等。