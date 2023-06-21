中国官媒及经济学家称下半年货币宽松有望加码

（华盛顿/北京综合讯）中国经济复苏停滞不前之际，要求政府推出更多经济支持措施的市场呼声渐长。中国多家官方媒体发文引述经济学家预计，下半年官方可能出台更多货币刺激措施，以推动经济持续回升。

中国央行本月陆续调降短期和中期政策性利率之后，星期二（6月20日）下调了贷款市场报价利率（LPR）。

据彭博社报道，中国三大官方证券报星期三集体发布报道，引述知名经济学家分析官方后续推出更多政策工具的可能性。分析指出，政策利率“降息”和LPR下调只是政策发力的序幕，后续货币政策有望继续加码。

《上海证券报》引述浙商证券首席经济学家李超称，美联储可能在四季度进入降息周期，中美两国基本面差和货币政策差收敛，中国货币政策宽松空间进一步打开，预计下半年仍有可能降准、降息，结构性政策工具将持续发力。

平安证券首席经济学家钟正生称，下半年结构性工具的支持力度将会持续，可以期待二次降准，年内存在再次降息的可能性。

《中国证券报》引述中信证券首席经济学家明明说，预计信贷增长将进一步消耗银行体系超储，降准仍然存在空间，考虑到MLF到期高峰将至，降准有望在三季度落地。

《证券时报》引述天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛说，考虑到当前基本下行压力较大，降息可能只是政策发力的序幕，后续增量政策的选择较多。从货币政策工具看，后续可推出更多结构性货币政策工具和专项再贷款工具，定向支持高技术制造业。

中国央行星期二将一年期与五年期LPR分别下调10个基点，但五年期LPR下调幅度低于外界预估，市场分析认为，中国的货币刺激措施不足以支持疲软的经济复苏。

三大官方证券报的报道中，不约而同研判后续刺激措施的可能性，显示市场对政府出台更多经济刺激措施的呼声之高。

离岸人民币星期三（21日）对美元汇率盘中一度跌破7.2关口，为今年来首次。彭博社报道，马来亚银行一名外汇分析师称，由于能够重振消费者和投资者信心的强劲刺激措施未兑现，市场对中国经济前景担忧，人民币走势继续承压。

中国领导层近期在公开场合再度强调恢复和扩大消费的重要性。新华社报道，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁星期二出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会时说，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求。

此外，中国金融四十人论坛官网星期三发布上海财经大学校长刘元春署名文章说，原来一些报复性、补偿性效应开始消退，去年5月份出台的稳增长一揽子政策所带来的增长冲力也在消退，因此有必要构建新一轮的一揽子稳增长政策。

刘元春说，中国财政政策需重新定位，积极的财政政策“一定要真正积极”，又指财政发力可更多借助政策性金融工具，降息的幅度还可进一步扩大。