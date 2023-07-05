杨莉明：新中因数字经济而拥有共同利益

（北京/新加坡综合讯）新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，数字经济的连接性和互操作性让企业和群众受益不少，新加坡和中国因此在促进更密切的国际合作方面拥有共同利益。

2023全球数字经济大会星期二（7月4日）在中国北京开幕，杨莉明在会上通过预录视频方式发表演讲。

杨莉明说，各国要从数字技术中受益，还有很长的路要走。她以新加坡6月推出的数码互联互通发展蓝图举例，称该蓝图确保了新加坡数字基础设施面向未来的优先事项。

杨莉明指出，每个国家都有自己重点关注的事项，但当数字经济相互连接和可相互操作时，人民和企业将受益最多。就这点而言，新加坡和中国在促进更密切的国际合作方面拥有共同利益。

她说，数字协作正迅速成为两国双边和国际经济合作的关键组成部分。对此，新加坡希望通过与志同道合的伙伴制定可互操作的标准，加强跨境数据流动和数字贸易便利化。

“我们最高领导人坚定不移的承诺，为我们加强数字经济的新领域合作奠定了基础。”

新中关系在李显龙总理3月访华期间，升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

2023全球数字经济大会7月4日至7日在北京召开，主题是“数据驱动发展，智能引领未来”，新加坡是主宾国。

中共政治局委员、北京市委书记尹力，北京市委副书记、市长殷勇，中央网信办、国家网信办主任庄荣文，国家发展和改革委员会副主任丛亮，工业和信息化部副部长王江平等人也出席大会。