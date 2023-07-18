伦敦高级百货公司哈罗德 将在上海开设私人会员俱乐部

（伦敦彭博电）英国伦敦标志性的高级百货公司哈罗德百货（Harrods），今年将在上海开设首家私人会员俱乐部，目标客户是中国超高净值人士。

据彭博社报道，这家名称为“The Residence”的俱乐部，会员年费从15万元人民币（2万7646新元）起步，会员人数最初限定在250人。

俱乐部将在今年底开业，定址位于上海市中心的查公馆；这栋始建于1920年的历史建筑，目前已经设有面向公众开放的哈罗德茶室和酒吧。英国名厨拉姆齐（Gordon Ramsay）也将把自己在上海的第一家餐厅设在该俱乐部。

哈罗德百货董事总经理沃德（Michael Ward）受访时说，去年中国顾客贡献了哈罗德百货销售额的16%。他说：“我们希望有一个能够维持这种关系的地方，因为我们在中国有非常好的客户。”

据会计师事务所普华永道估计，中国消费者是全球最具影响力的消费者之一，人数约占全球奢侈品市场的五分之一。随着他们当中越来越多人选择在中国国内购物，全球奢侈品品牌正在扩大中国的业务，比如爱马仕一直在开设新店。

报道称，尽管中国经济的不确定性不断增加，但上述俱乐部针对的目标客户，依然会大手笔消费。

最新数据显示，中国第二季经济增速低于预期，内需疲弱态势愈发明显，青年失业率又破新高，为全年经济敲响警钟。