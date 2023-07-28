台积电启用全球研发中心 显示“根留台湾”决心

台湾积体电路制造公司（台积电）位于新竹宝山的全球研发中心，星期五（7月28日）正式启用。总裁魏哲家回应外界对台积电陆续于美日德设厂的忧虑，强调全球研发中心正彰显台积电“根留台湾”的决心。

刚过92岁生日的台积电创办人张忠谋应邀出席，他赞许研发部门对半导体产业和世界经济的贡献，台积电才成为兵家必争之地，但又说：“我也不知道，该不该谢谢你们” 。

张忠谋并以英国海军在19世纪所向披靡，一直到20世纪才有海军大楼，但自此之后英国海军却走下坡的故事，提醒台积电研发团队莫步其后尘。

受访专家解读说，英国19世纪是海上霸权，海军没落是因空军崛起，“张忠谋是提醒台积电不要满足于现状，因2025年便可生产两奈米，台积电必须思考一奈米以下是什么？若新世代产业晶片兴起，台积电这个晶圆厂将何去何从？”

台积电全球研发中心建筑宽敞明亮，颇具科技时尚感。（庄慧良摄）

台积电董事长刘德音早就宣称，要把全球研发中心打造为“台版贝尔实验室”。全球研发中心星期五启用，现场冠盖云集，包括行政院长陈建仁、副院长郑文灿、经济部长王美花和台积电的客户、研发合作伙伴逾200人与会。

陈建仁强调，台湾政府不仅会作“护国神山”台积电的后盾，更有打造”护国群山”的决心。

魏哲家表示，张忠谋给台积电的教诲是不夸张、不炫耀，但近期客户对台积电在世界各地盖生产线，担心台积电重心外移或在台生产线停顿，故要借此机会向台湾人民表达台积电“根留台湾”的决心。

刘德音进一步指出，全球研发中心将继续探索2奈米、1.4奈米及以下的技术。9月前会有超过7000名研发人员进驻就位。

张忠谋还提及台积电30多年来坚持技术自主发展，期间也曾碰过诱惑，飞利浦希望台积电采用其技术做服务，台积电则选择支付昂贵费用，取得5年至10年的专利保护，另一方面发展自己的技术，直到能做出7奈米，才自信地说技术已经领先。

张忠谋透露，台积电研发投资费用占营收的8%持续了20多年，现在已达55亿美元（73亿新元），麻省理工学院（MIT）全年研发费用才20亿美元，“研发和营运紧密合作是台积电致胜关键”。

资深产业顾问陈子昂向《联合早报》表示，由于台湾缺水、缺电、缺土地，而研发中心不太需要水、电和土地，台湾企业在全世界的创新指数是世界第一，工程师素质良好，台积电扩大研发中心正符合现在的趋势，如同10多年前鸿海、英业达等电子六哥在墨西哥、东欧国设厂，同时也在台湾加强研发，更能根留台湾。

他说，张忠谋以英国海军的没落为例，是提醒台积电要有更前瞻的眼光去规划未来的研发方向，方能可长可久。

台积电表示，全球研发中心的楼地板总面积达30万平方公尺，约等同于42座标准足球场，采绿建筑设计，包含植生墙、雨水回收系统、可最大限度利用自然光的窗户，以及能够在高峰条件下产生287千瓦的屋顶太阳能板装置，展现了台积电致力于永续发展的承诺。