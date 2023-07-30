北深广表态落实调控 分析：中国一线城市料将出台救楼市措施

中国住房和城乡建设部提出楼市调控具体方案后，北京、深圳和广州周末相继表态将抓好贯彻落实工作，进一步提高市场对一线城市放宽楼市管控的预期。分析预计，一线城市很快将出台救市措施，但不会像二三线城市一样全面解除限购，楼市短期内难以出现V型反转。

北京市住建委星期六（7月29日）在微信公众号刊文称，将认真学习领会中共政治局会议精神，按照住建部长倪虹的讲话要求，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

深圳市住建局星期天（30日）也通过微信公号作出和北京一致的表态，并指将“扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序”。广州市住建局则在回应中国媒体询问时称，当局将“结合广州实际尽快推出有关政策措施”。

中国楼市再度走弱，对整体经济拖累加大之际，中共政治局一周前（24日）在部署下半年经济工作的会议上不再重申“房住不炒”，而是提出要适应楼市供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

中国住建部长倪虹随后在星期四（27日）的企业座谈会上，要求进一步落实降低首套房首付比率和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

比起改善性住房换购税费减免等措施等此前已实施的政策，市场更加关注“认房不认贷”，即不管是否曾有过房贷，只要目前名下没有房地产，均可以享受购买首套房的首付比率和利率优惠。而目前执行“认房又认贷”的主要是北京、上海、广州、深圳、重庆和厦门等核心一二线城市。

根据国家统计局的最新数据，6月一线城市二手住宅环比下跌0.7％，跌幅大于二三线城市。北上广深的二手房价格全面下跌，上海二手房价格已经连续两个月领跌，环比跌幅从5月的0.8％扩大到6月的1.2％。

房地产咨询机构易居研究院研究总监严跃进认为，北京、深圳和广州陆续作出相似表态，说明一线城市宽松政策出台的节奏会加快。其中提到“会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作”，预计主要是指金融部门和财税部门，或涉及首付比例、贷款利率、“认房又认贷”政策等领域。

中指研究院市场研究总监陈文静指出，过去一年多里，普通二线和三四线城市的楼市限制性政策已基本放开，当前核心一二线城市政策空间仍较大，优化住房信贷政策、放松郊区限购、降低交易税费等仍是政策方向。

广州中原地产项目部总经理黄韬接受《联合早报》访问时预计，尽管政治局会议未提“房住不炒”，但一线城市限购政策不会像二三线城市那样完全放开，而是通过政策持续叠加，逐步改善市场预期。“就算完全放开，一线城市也很难出现V型反弹，最多两三个月内猛涨一波，就会跌下来。”

黄韬分析，当前楼市买气低迷，根本问题还是整体经济不景气导致购房者预期走弱、需求收缩和购买能力下降。单凭政策放宽，短期内难以提振购买需求。他预计在持续政策发力下，楼市在9月至10月的传统旺季期间会逐步好转，但2009年“大水漫灌”后的快速反弹不会重现。