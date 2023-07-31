中企投资韩国电池行业以规避美国电动汽车规则

（首尔/上海综合讯）中国企业竞相投资韩国电池产业，计划以韩国作为进军美国市场的门户，规避美国为削弱中国参与电动汽车供应链而设下的条规。

综合彭博社和路透社报道，中企及韩国合作方在过去四个月里，已宣布对韩国五家新电池厂投资约5.1万亿韩元（约50.3亿新元）。韩国官员表示，至少还有一个地方政府正就更多项目与中企谈判。

中韩企业试图利用韩国与美国的自由贸易协定，在韩国制造电池，然后安装到美国制造的电动汽车，以争取获得美国《降低通胀法》下的减税政策优惠。

美国众议院在2022年8月通过《降低通胀法》，规定企业若要获税收抵免，电动汽车不得含有任何由“受关注的外国实体”制造或组装的电池组件。这项法案旨在降低对中国电池的依赖。

美国财政部还未明确定义何谓“受关注外国实体”，以及相关规则将如何应用。现代汽车证券一分析师认为，由于细节尚未明确，韩中合资电池公司的运作可能将变得复杂。

尽管如此，中企仍积极寻求与韩国伙伴合作。宁波容百新能源科技上周宣布，获准在韩国投资建设年产八万吨的三元前驱体及配套硫酸盐的生产基地。宁波容百称，在韩国生产的产品符合美国《降低通胀法》中，关于合格关键矿物相关要求，出口欧美市场可享关税政策优惠。

中国企业主导全球电池和电池材料供应链，为韩国三大电动汽车电池生产商生产阴极、阳极和前驱体。这三家公司LG新能源、三星SDI和SK On则为通用汽车、特斯拉和大众汽车等电动汽车制造商供应电池。