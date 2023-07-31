中国31省上半年GDP出炉 分析：大部分省份实际增幅放缓 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 黎康更新 / 更新 / 2023年7月31日 11:52 PM发布 / 发布 / 2023年7月31日 11:51 PM 中国31个省市区上半年经济数据星期天（7月30日）全部出炉，多数省份2023年上半年增速较一季度加快。绿色和红色分别代表该省增速高于或等于/低于全国平均水平。（早报图表） 上半年GDP增速高于全国平均水平的共15个省份。（早报图表）字体大小:小中大中国31个省市区上半年经济数据星期天（7月30日）全部出炉，多数省份2023年上半年增速较第一季度加快。但分析指出，由于去年第二季度受疫情影响基数较低，如果将两年上半年增速平均看，大部分省份实际上比第一季度增速放缓。综合各省数据，以中国上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%为基准，高于全国平均水平的共15个省份，其中上海以9.7%领跑全国。海南和西藏分别以8.6%和8.4%位居第二、第三位。北京和四川的增速与全国持平，其余14省低于5.5%，其中广西和江西增速低于3%。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 国内生产总值 经济 经济增长 中国 中国7月官方制造业PMI微升 但连续四个月处萎缩状态 中国出台恢复扩大消费20条措施 分析：缺财政支持将令政策效果打折