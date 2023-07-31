中国31省上半年GDP出炉 分析：大部分省份实际增幅放缓

中国31个省市区上半年经济数据星期天（7月30日）全部出炉，多数省份2023年上半年增速较第一季度加快。但分析指出，由于去年第二季度受疫情影响基数较低，如果将两年上半年增速平均看，大部分省份实际上比第一季度增速放缓。

综合各省数据，以中国上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%为基准，高于全国平均水平的共15个省份，其中上海以9.7%领跑全国。海南和西藏分别以8.6%和8.4%位居第二、第三位。

北京和四川的增速与全国持平，其余14省低于5.5%，其中广西和江西增速低于3%。