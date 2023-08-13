中国出台24条措施吸引外商 分析：宏观微观两层面解决外商部分担忧 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 黎康更新 / 更新 / 2023年8月14日 8:04 AM发布 / 发布 / 2023年8月13日 11:31 PM 中国政府周末出台了24条措施，以吸引外商投资提振疲弱的经济。图为上海市景。（路透社） 中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）本月曾指出，在华外企已出现“承诺疲劳”的迹象，中国官方的民营经济刺激政策不足以帮助在华外企。（法新社）字体大小:小中大在消费、投资、出口和就业均疲软的背景下，中国政府周末出台了24条措施吸引外商投资。分析指出，本次出台的措施从宏观和微观两方面解决了外商的一部分担忧。中国国务院星期天（8月13日）发布的《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等八个方面提出24项具体措施。这是自7月24日中共政治局会议后，继“恢复和扩大消费20条”和“促进民营经济28条”，中国政府出台的又一项经济刺激政策。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 中国 投资 经济 香港修改全年经济增长预测 旅游业仍是主要增长动力 碧桂园中国境内11公司债券停牌 学者：重组前景不乐观