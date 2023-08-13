中国出台24条措施吸引外商 分析：宏观微观两层面解决外商部分担忧

在消费、投资、出口和就业均疲软的背景下，中国政府周末出台了24条措施吸引外商投资。分析指出，本次出台的措施从宏观和微观两方面解决了外商的一部分担忧。

中国国务院星期天（8月13日）发布的《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等八个方面提出24项具体措施。

这是自7月24日中共政治局会议后，继“恢复和扩大消费20条”和“促进民营经济28条”，中国政府出台的又一项经济刺激政策。