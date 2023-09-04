“认房不认贷”政策奏效 房市股市飙升

（北京/上海/广州综合讯）中国一线城市全面落实“认房不认贷”政策后，上海和北京的房屋在刚过去的周末销售飙升，房地产商的股票也在星期一（9月4日）迎来了一波涨幅。

据彭博社，银河—联昌证券数据显示，9月2日至3日的周末，北京和上海的二手房销售较上周末翻了一番。该公司中港研究主管郑怀武（Raymond Cheng）表示，尽管经济仍然充满挑战，但北京和上海房屋销售的强劲复苏令人感到惊讶。

上涨主要得益于楼市政策的推动。中国政府8月底推动落实“认房不认贷”，规定购房家庭不管是否曾有过房贷，只要在当地没有房地产，就可享受购买首套房的信贷政策。至上星期五（9月1日），广州、深圳、上海和北京四大城市相继宣布执行该政策。

在楼市升温预期下，资本市场也录得过去一个多月以来的最佳单日表现。香港股市星期一（9月4日）开盘走高，恒生指数全天上涨2.51%，地产开发商股价涨势尤为显著，其中碧桂园全天上涨14.6%，恒大地产上涨7.27%。彭博中国开发商股价指数一度上涨8.7%。此外，A股的沪深300指数也一度上涨2.6%。

国际投资者在8月份创纪录的月度净抛售之后，星期一北向资金净买入68亿元（人民币, 12.88亿新元）。据路透社报道，高盛在一份报告中表示，中国政府发出了明确信号希望稳定房地产市场、促进经济增长并提振市场情绪，预计将继续有刺激政策出台。

《中国证券报》援引中原地产首席分析师张大伟的话称，此次认房不认贷的政策效果立竿见影。他说，认房不认贷政策落地后的第一天，也就是星期六（9月2日），北京二手房成交1200套，相比上个周六增加超100%；新房成交超过1800套，而整个8月网签只有3100套。

不过，张大伟也说，周末两天的销售很多属于恐慌性入市，也有部分成交是之前积压的需求，楼市的回暖程度还要看后续的变化。

广州多家房企接受20%首付

除“认房不认贷”政策外，中国人民银行与国家金融监管总局上个星期四（8月31日）也联合发文，推出降低存量首套住房贷款利率、下调首付比例、降低二套住房利率政策下限等多项支持政策。其中明确，对于首套住房商业性个人贷款最低首付款比率统一为不低于20%。

据《广州日报》报道，自2017年起，广州的首套房要求首付比率一直为30%，但目前该市多个头部房企的旗下项目均表示已经开始接受首付20%。

报道指出，虽然目前广州暂未出台具体的首付比率政策，但保利、万科、新世界等多个头部开发商旗下的项目，均发布海报表示首付低至20%。广州黄埔区某热销旧改项目的一位置业顾问表示，首付两成“没有问题的，不过要分银行，有些银行已经以两成首付接件了。”