港府研究组合拳 刺激股市流动性

香港联合交易所一直是全球最活跃的股票市场之一，但近来港股交投冷清，新股集资额更落后于印度尼西亚交易所。特区政府正研究使出“组合拳”，以刺激香港股市的流动性。



香港财政司长陈茂波星期一（9月4日）出席公开活动时透露，单靠调降股票印花税不足以长期刺激股市交易，而是要使出“组合拳”，例如上市制度、交易机制等。但他强调，这不代表港府会排除调降印花税的选项。



港交所行政总裁欧冠昇星期二说，港交所本周将在伦敦开设办事处，以支持欧洲客户，增强港交所的国际足迹和市场流动性。



他表示，今年港交所建立了许多重要的国际战略伙伴关系，如与沙特阿拉伯交易所和印度证券交易所签署了谅解备忘录，分别探索中东和东南亚的机会。



香港作为国际知名的金融中心，股市扮演了重要角色。以反映港股表现的恒生指数走势为例，恒指在2018年一度冲破33000点关口，于1月26日以33154.12点收市，创下史上最高收市点。但近来恒指表现低迷，一直在19000点左右徘徊，成交量偏低。



随着港股低迷，近年香港的融资环境也大幅恶化。以首次公开募股（IPO）为例，据毕马威及Dealogic数据显示，截至今年5月，港股的新股集资额已下滑到第六位，排在印尼交易所之后。



香港特首李家超上月底透露，将由财政司司长成立小组，研究如何增加股票市场流动性。“促进股票市场流动性专责小组”将于本星期召开首次会议。



香港证券及期货专业总会会长陈志华星期二建议港府撤销股票印花税。他认为，就算当局把股票印花税下调至2021年之前的0.1%的水平，对全世界来说也是偏高。



香港股评人周显接受《联合早报》访问时也指出，现在许多股票交易都是高频率交易，即一家公司一天可能有数百次交易，“香港股票印花税的税率看上去好像很低，但对那些交易次数很多的短炒基金公司来说，却是一笔很大的支出。若当局下调或撤销股票印花税，将会令港股成交量大升。”



周显认为，近年港府对金融市场的监管越来越严格，导致香港从世界最开放的证券市场沦为落后的证券市场之一，当局有必要反思是否放宽一些过度干预市场运作的措施。

