中国半导体基金据报募集3000亿人民币 投资芯片制造设备

（北京综合讯）消息人士透露，中国主要的国有半导体基金正募集新一期3000亿（人民币，下同，约569.44亿新元）的基金，以支持中国半导体事业发展。

据路透社报道，中国国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称大基金），正为第三期基金募资，计划募资额3000亿人民币，远超前两期的1387亿元和2000亿元。

知情人士称，该基金第三期已在近日获准运营，投资重点是芯片制造设备。中国财政部可能会注资600亿人民币，其余资金需向其他出资者募集。

在中美科技竞争，尤其是美国限制先进芯片和制造设备出口中国的情况下，中国芯片自给自足的需求变得越发紧迫，大基金是政策推动产业的重要工具之一。

大基金自2014年成立以来，以股权和债权投资等方式扶持多家龙头芯片公司，例如长江存储、华虹半导体和中芯国际。此外，大基金也是一系列专注于半导体行业的创投基金背后的母基金。不过，该基金也在去年深陷反腐风暴。据财新网报道，去年该基金有六位高管涉嫌严重违纪或违法被带走调查。

中国舆论最近一个星期对国产芯片突破美国技术封锁的可能性感到乐观，因为华为8月底新开售的手机被国际机构证实使用了中芯国际制造的七纳米制程芯片，显示中国国产芯片取得突破。但技术上，华为使用的芯片依然落后最先进的三纳米制程芯片两代。