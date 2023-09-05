彭博：中国经济复苏失去动力 或永远无法超美

(北京/华盛顿综合讯）彭博经济学家在一份报告中预测，随着中国疫后经济反弹失去动力，信心不断下滑且日益根深蒂固，中国很可能永远不会超越美国成为世界最大经济体。

彭博经济研究（Bloomberg Economics）星期二（9月5日）在报告中指出，“中国正以比预期更快的速度转向更慢的增长道路”。冠病疫情后中国经济反弹已经失去动力，房地产市场日益低迷，外界对中国政府管理经济的信心也逐渐减弱。经济学家认为，信心疲软有可能变得根深蒂固，导致增长潜力长期被拖累。

经济学家预计，中国国内生产总值（GDP）要到本世纪40年代中期才会超越美国。即便如此，届时领先的差距也会很小。他们还预测，中国2030年经济增速将放缓至3.5%，到2050年进一步跌至近1%，低于此前预测的4.3%和1.6%。

中国经济表现不振，消费信心持续低迷，星期二（9月5日）公布的8月财新服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.8，为今年最低水平，显示服务业供需扩张幅度放缓。

此外，8月经营活动指数也降至年内最低，服务业新出口订单指数年内首次降至临界点以下。服务业企业信心边际也走低，8月经营预期指数在扩张区间降至去年12月来最低。