中驻美使馆：中国经济基本面没变 复苏会起起伏伏

（华盛顿／雅加达综合讯）外界担忧中国经济放缓是由于存在更深层次问题之际，中国驻美国大使馆发言人说，虽然疫后经济复苏起起伏伏，但中国经济的基本面没有改变，对经济增长仍持乐观态度。

据彭博社报道，中国驻美使馆发言人刘鹏宇星期二（9月5日）在简报会上，作出上述表述。

刘鹏宇提到，中国上半年国内生产总值（GDP）增长率为5.5%，经济面对阻碍逆风挣扎，但增长速度仍然“快于许多主要发达经济体”。

他认为，以美国和欧盟为主的很多主要经济体都紧缩了货币政策，以减缓通货膨胀，但这可能造成溢出效应，使全球经济复苏脆弱。他也说，全球市场仍然不稳定、不可预测。

另据新华社报道，中国总理李强星期三（6日）在印度尼西亚雅加达出席亚细安与中日韩（亚细安加三）领导人会议时重申，中国今年有望实现5%左右的经济增长目标。

中国经济在疫情后的复苏不及预期，加之近期一系列经济数据令人失望，让外界担心这个世界第二大经济体今年将无法实现约5%的增长目标，多家国际金融机构近期也下调了对中国经济增长的预测。

为了刺激经济增长，北京已推出部分针对特定领域的政策，如降低首付比例提振房地产市场、鼓励民营企业和外企投资等，但迄今未出台大规模的刺激政策。