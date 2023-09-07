中国出口连续四个月下滑但跌幅收窄 分析：经济前景回稳

中国星期四（9月7日）公布最新进出口数据，8月出口（按美元计价）同比下降8.8%，连续四个月下滑，但较上月跌幅收窄。进口同比也下跌7.3%，同样好于上月。

中国海关总署在官网公布的数据显示，8月出口额为2848.7亿美元（约3888.2亿新元），虽连续四个月下滑，但较7月14.5%的下滑幅度明显收窄，7月出口降幅为2020年3月以来的新高。

8月进口额继续下跌至2165.1亿美元，但好于上月12.4%的降幅。

彭博社同天报道指出，上述数据表明，中国在试图恢复增长之际，部分经济领域最糟糕的时期可能已经过去。

大华银行经济师何玮珍接受《联合早报》采访时说，中国8月进出口降幅收窄部分是因为去年同期基数较低，随着基数效应增强，降幅收窄的趋势估计将在今年余下时间持续。

何玮珍指出，更值得注意的是，8月大宗商品进口量的强劲增长，说明进出口下滑可能已触底，也表明经历了今年第二季度以来的急剧恶化后，中国经济前景已经回稳。

中国海关数据显示，8月大宗商品进口回暖，尤其在能源进口上增长显著，原油进口量较去年增加30.9%，达到5280.4万吨，创史上第三高月度原油进口记录。天然气进口也较去年同期增长22.7%。

何玮珍研判，中国经济情况不会进一步走弱，但仍面临诸多不利因素，包括高利率、地缘政治的紧张局势以及中国国内房地产商持续的债务危机。

中国过去几个月外需疲软，外贸数据持续走低，外贸结构也发生了变化。

美国普查局星期三发布数据显示，截至今年7月的过去12个月里，中国占美国商品进口额的平均比重降至14.6%，为2005年以来最低水平。

随着美国今年从中国的进口额不断下降，东南亚已取代前者成为中国最大出口市场。根据大华银行报告，中国今年1至8月出口亚细安的占比为15.5%，其次为欧盟和美国。

何玮珍对此指出，这是地缘政治紧张局势和供应链转移的结果，也将是未来几年中国面临的挑战。她说，政策制定者已将增长重点更多地转向国内驱动，包括刺激内需以及加强关键制造业零部件的自给自足。