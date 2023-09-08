东莞方案获批 释放深化两岸创新发展合作信号

台商集聚的中国广东东莞市，要发展成两岸产业创新发展的新引擎。中国国务院最新批复的方案也提出，要引导台胞台企携手建设现代化产业体系，打造海峡两岸共同市场。

据中国国家发改委星期四（9月7日）在微信公众号发布的消息，国务院批复同意出台实施东莞深化两岸创新发展合作的总体方案，当中部署12项重点任务，主要聚焦产业、市场、民生三大领域。

其中，在携手建设现代化产业体系方面，方案提出要推进台资企业加快转型升级、培育壮大战略性新兴产业、建设两岸科技合作与交流基地、增强台资企业科技创新动力、促进科技成果转移转化、拓展产业发展新空间等。

方案也提出，要将东莞打造成为两岸产业创新发展的新引擎、两岸科技创新合作的新高地、两岸社会人文交流的新枢纽等目标。

中国国家发改委有关负责人称，这项方案明确释放了深化两岸创新发展合作的政策信号。

素有”世界工厂”之称的东莞，是台商在中国大陆投资最密集的地区之一，聚集大批台湾电子及零组件、金属制品、电气机械等企业。不过，2008年全球金融危机后，东莞面临产业外迁与转型的压力，不断传出“台商撤离” “台资企业纷纷倒闭”等消息。

时任东莞市长梁维东在2017年曾就此回应称，确有少数台资企业关闭外迁，但台资企业在东莞的结构不断优化，“迁出去一些比较低端的产业，进来比较高端的”。

根据官方数据，截至目前，东莞在营台资企业超3800家，常住台籍人士约5万人，有5700多名台籍学生在当地就读。

广东外语外贸大学经济学教授左连村接受《联合早报》采访时说，东莞作为台商在大陆重要的“大本营”，是台企最活跃的地区之一，具备产业基础厚实、产业链条完善等优势，在东莞试点探索深化对台创新发展合作，有助于进一步推动两岸经济合作和文化交流。

左连村认为，“东莞方案”给予东莞发展机遇，在推动两岸经济合作关系发展的同时，也将助力城市发展迈上新台阶，对东莞而言是难得的发展契机。

作为制造业大市，东莞正在打造“科创制造强市”，在中共广东省委、省政府去年印发的专项文件中，提出要支持东莞打造前沿科技创新高地、制造业高质量发展示范区等四个战略定位。官方并呼吁，在东莞经济中扮演重要角色的台商台企，携手融入发展新格局。