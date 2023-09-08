中国官媒：不要误读“房贷利率降低”

（北京综合讯）中国近期房地产行业利好政策接连落地，多家银行也宣布降低存量首套房贷利率，房地产市场热度明显上升。中国官媒发文提醒购房者理性看待政策，不要被促销、抢购等声音绑架，陷入恐慌情绪，做出非理性决策。

中国国务院主办的《经济日报》星期五（9月8日）以《不要误读“房贷利率降低”，警惕非理性购房之声》为题发文称，在房贷利率下调后，部分房地产中介、营销机构利用购房者的信息不对称劣势，刻意夸大房贷利率降低对于楼市价格的影响，散布非理性购房之声。

文章指出，本次房贷利率降低，主要针对二套房，改善性住房需求被进一步释放。此外，房贷利率降低是全国政策下限降低，并非所有城市的房贷利率“一刀切”降至全国政策下限。对一线热点城市而言，本次房贷利率降低影响有限，首套房、二套房利率尚未大幅下降。

文章强调，接下来各地要坚持“房住不炒”定位，因地制宜、实施好差别化住房信贷政策，更好满足刚性、改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

为提振持续低迷的楼市，中国近期相继落地一系列利好政策，包括北京、上海、广州、深圳一线城市落地“认房不认贷”、降低首套房首付比例和贷款利率、下调存量房贷利率、提高个税专项附加扣税标准等。

伴随宽松政策的出台，市场情绪随之明显上升。《中国经营报》引述中原地产首席分析师张大伟称，在北京官宣执行“认房不认贷”政策的次日，即9月2日，北京新盘成交超过1800套，全日成交超过了8月半个月的成交量。