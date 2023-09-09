台驻美代表：台湾高端晶片仍无法替代

（台北彭博电）尽管美国正在想方设法减少对外地合作伙伴半导体的依赖，台湾驻美代表萧美琴说，台湾仍将是全球最先进微晶片不可或缺且无法替代的来源。

萧美琴接受彭博电视专访时说，台积电在美国建立晶片厂，是“进一步巩固安全、稳定供应链的重要努力”。

但与此同时，台湾仍是不可或缺、无法替代的，她说：“我们花了几十年的时间，为半导体晶片生产，建立、培育了非常具有竞争力的生态系统和环境。到目前为止，我们还没有看到有人能取代台湾耗时多年建立起来的那种产能。”彭博网站星期六（9月9日）发布了有关视频。

台湾乃至全球最大的晶圆代工龙头台积电去年宣布投入120亿美元（163亿新元）在美国亚利桑那州建造晶片制造厂，目标是到2024年底在美国本土生产高端半导体。但由于对高成本和缺乏熟练劳动力的担忧，这一目标现被推迟到2025年。

随着中国大陆持续加强对台军事威慑，台湾一直在寻求维持与美国的紧密关系，同时确保其作为全球顶级晶片产地的地位不受挑战。

萧美琴指中国大陆正在地区内胁迫性地使用军力，而“旨在孤立台湾的霸凌行径，是我们必须不断努力反击的”。

萧美琴强调，台湾不打算破坏现状，台湾的目标是确保自己有足够的朋友，以便人民在面临危及台湾民主和存在的挑战时不会孤立无援。