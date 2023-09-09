中国8月CPI同比由负转正 分析：中国经济正阶段性企稳

中国8月份居民消费价格指数（CPI）同比由负转正，微升0.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）跌幅则比7月份收窄1.4个百分点。受访学者分析，中国经济正在阶段性企稳，但目前仍不能对中国经济后续的反弹过于乐观。

中国国家统计局星期六（9月9日）发布的数据显示，8月份全国CPI同比上涨0.1%，扭转7月份同比下跌0.3%的势头，CPI环比涨幅也扩大0.1个百分点至0.3%，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%。

8月CPI回暖主要由服务价格拉动，在暑假旅游旺季的带动下，服务价格同比上涨1.3%，涨幅较7月扩大0.1个百分点。飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨17.6%、14.8%和13.4%，涨幅均有扩大。

中国食品价格也由7月下降1%转为上涨0.5%，推动CPI上涨约0.1个百分点。猪肉价格的拉动作用最明显；受部分地区极端天气影响调运、养殖户压栏惜售及中央储备猪肉收储支撑市场信心等因素影响，猪肉价格由上月持平转为上涨11.4%。夏季蛋鸡产蛋率下降，加之临近开学及中秋消费需求有所增加，也导致鸡蛋价格由7月下降0.9%转为上涨8.3%。

中国8月的PPI也环比由降转涨，从7月下降0.2%转为上涨0.2%；从同比看，则下降3%，降幅比7月收窄1.4个百分点。

受国际原油价格上行影响，中国国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别环比上涨5.6%和5.4%。金属相关行业需求也有所改善，带动有色金属和黑色金属冶炼和压延加工业价格分别上涨0.4%和0.1%。

但中国煤炭需求季节性减弱，煤炭开采和洗选业价格环比下降0.8%；计算机通信和其他电子设备制造业价格则环比下降0.4%。

中国7月的CPI和PPI双双下跌，是自2020年11月以来两项数据首次同步收缩，一度加剧市场对这个全球第二大经济体通缩风险的忧虑。

国泰君安国际首席经济师周浩告诉路透社，中国的通胀情况有所改善，PPI通货紧缩似乎正在收窄，显示中国经济复苏过程缓慢而温和。总体而言，通胀率仍显示需求疲软，下来需要更多政策支持。

华泰资产首席经济师王军接受《联合早报》访问时分析，8月的CPI和PPI数据是比较重要的拐点。上周发布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51，重返扩张区间。

王军说：“结合CPI、PPI和PMI数据来看，有理由相信中国经济正在阶段性企稳。”

但他提醒，目前仍不能对中国经济后续的反弹过于乐观，8月的经济数据反弹是非常轻微的，反弹力度也稍弱于一些市场预期。这有可能是8月旅游旺季的短期推动，并不代表中国经济的彻底回暖，接下来的走势还得进一步观察。