中国国际学校生源不足引发倒闭潮 经济下行压力是主因之一

随着招生人数持续下降，深圳、珠海等地中国国际学校相继传出倒闭消息。受访业界人士指出，中国经济面临下行压力是引发倒闭潮的原因之一，越来越多中国家庭因荷包缩水，昂贵的国际教育已是他们难以承担的选项。

有家长过去一个月在社交媒体上流传，位于深圳南山区的新加坡茵维特（Invictus International School，简称茵维特）幼儿公学已在7月初停止办学。突如其来的消息让不少家长措手不及，因为校方从发出通知到停办仅相隔四天，而该校在6月下旬才刚发布了秋季招生通知。

总部设在新加坡的茵维特，是一家成立于2015年的国际学校。该校自2020年在深圳落成，在南山和龙华两个校区分别开设幼儿园和小学至高中学部，后者已在2022年已停运。

茵维特至今未正式公布深圳校区停运的消息。记者日前走访茵维特在深圳的两个校区，其中位于龙华的校区已被征用，现为一处国防军事基地；南山区的幼儿园校园也空无一人，大门深锁，校外的部分招牌已被取下。茵维特官网至今已撤下有关在深圳办学的信息。校方也未回应记者询问请求。

据业内人士不完全统计，深圳这两年倒闭的国际学校有至少八所，包括在中国有20多年历史，源于英国德威公学旗下的国际学校“深圳德威书院”。

除了深圳，新加坡另一家学府伊顿国际教育集团（EtonHouse）位于珠海高新区的国际幼儿园，也在今年7月31日停止运营。

伊顿国际教育集团发言人回复《联合早报》询问时指出，珠海高新区校区停办的原因，包括学校的租约已到期以及招生人数和学前教育需求下降。

发言人说：“这些是我们无法控制的因素。我们决定不再为到期的租约续约，这是我们在该地区战略整合的一部分。我们在中国的发展决心未受影响，将继续在这一重要市场寻找机会和发展业务。”

在中国，所谓“国际学校”泛指开办国际课程的学府，包括纯外籍人员子女学校和民办双语学校。家长选择让孩子接受国际教育，主要希望为子女规划一条有别于中国传统教育模式的途径，为将来到外国留学铺路。

跨国企业外派人员子女未返 中国人消费信心受经济打击

针对国际学校频频倒闭，受访业界人士指出，除了中国出生人口急速下降、生源不足对招生带来的冲击，中国当前的经济形势也对该行业造成间接的影响。

蛇口外籍人员子女学校校长、ISS（International School Service）全球教育服务组织亚太地区副主席史密斯（Greg Smith）受访时指出，尽管中国今年初已开放疫情管控，但由于经济复苏乏力等因素，许多跨国企业的外派人员至今尚未返回中国，他们孩子在学校的名额也一直没有被补上。

也是中国澳大利亚商会—华南会长的史密斯说：“外籍学生占国际学校生源不小的比例，但他们的缺席使招生大幅下降。我估计，像上海这样国际化程度较高的城市受到的冲击可能会更大，一些学校目前的外籍学生占比可能只有约20%。”

大湾区国际学校咨询公司三只小象副总经理康怡军受访时认为，中国人近年来消费信心不足，也是导致国际学校招生困难的主要原因。

她解释，除了纯外籍人员的国际学校，中国大部分民办双语学校的招生对象都是中国学生，而目前低迷的经济局势使许多家长手头变紧，对孩子的教育消费变得更谨慎。

她说，“国际学校的学费很贵，有的每年高达30万元（人民币，下同，5万6000新元）。现在很多家长都没什么钱了，更倾向于选择免费的公办教育，或者学费较便宜的普通民办学校。”

史密斯也指出，对于在籍的国际学校学生，大多数家长都不希望让孩子完全退出国际教育的轨道，前功尽弃。但迫于经济压力，他们不得不将孩子转到较低等级、收费较便宜的国际学校。

他也说，中国国际学校的费用在全球范围内比其他国家贵25%，因此近年来有越来越多中产家庭把孩子送到东南亚国家的国际学校，使中国本土的入学率下降。

从更宏观的层面看，史密斯认为，国际学校近两年的倒闭潮，与过去十年中国经济快速增长时期国际教育无序扩张，也有密不可分的关联。

他解释，国际教育当时是投资者的香饽饽，大量热钱涌入，呈现百花齐放的态势。但这一现象在2020年疫情暴发，以及官方加强监管后受到遏制。

他说：“监管对国际教育长期发展的益处，毋庸置疑。但如果一些学校在成立时相信该行业将一直顺风顺水；当变化突然发生时，学校的投资者就不得不做出抉择。对一些学校而言，唯一的明智选择是及时止损。”

康怡军认为，国际学校这几年的整顿，实际上是一个筛选和淘汰过程。“那些条件相对较差的学校，自然经不起时间的考验，难逃倒闭的厄运。剩下来的，基本上都是比较好的学校。”