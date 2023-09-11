张勇突卸任阿里云所有职务 转战科技投资人

（杭州综合讯）有“双11”推手之称的阿里巴巴集团前董事会主席张勇，宣布卸下阿里云智能集团董事长兼首席执行官职务。他将设立面向未来的科技基金，并获得阿里集团10亿美元（13亿6100万新元）投资。

综合第一财经、华尔街日报、彭博社消息，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信星期日（9月10日）发布全员信，当日按计划完成集团管理职务交接，由他接任集团董事会主席职务，吴泳铭出任集团首席执行官 。

同时，阿里巴巴董事会表示，接受张勇卸任阿里云董事长与首席执行官职务的请求，任命吴泳铭兼任阿里云董事长与首席执行官，即日起生效。

蔡崇信在信中用“成绩斐然”四字，高度评价并感谢了张勇过去16年的付出与贡献，公司将授予他阿里巴巴集团史上第一个“功勋阿里人”荣誉称号。

据报道，张勇将继续担任阿里巴巴集团合伙人，阿里巴巴将投资10亿美元支持他设立面向未来的科技基金，协助阿里未来的布局。

消息公布后，阿里巴巴股价一度下跌超过4%。彭博社指出，张勇的淡出，将为阿里巴巴未来发展带来不确定性。

作为中国科技巨头，阿里巴巴今年3月启动了史上最大“1+6+N”的组织变革，将自身拆分为多家独立公司，以求增强灵活性，让其核心业务重回增长轨道。

张勇曾在今年6月表示，他将全身心投入到阿里云业务中，阿里云是中国最大的云服务提供商。作为旗下第二大业务，阿里巴巴正力争让阿里云于明年春季上市。