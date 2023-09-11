8月金融数据超预期 中国经济与金融市场“波浪式”复苏

中国新增人民币贷款在7月降至2009年以来的低点后，8月信贷规模扩大，显示中国经济和金融市场在急剧下滑后正趋于稳定。

不过，受访学者提醒，仅一个月的数据尚不足以构成中国经济触底反弹的研判。

中国央行星期一（9月11日）发布的8月金融数据显示，当月新增贷款1.36万亿元（人民币，下同，2565亿新元），同比多增加868亿元，好于市场预期。

由于央行罕见在股市收盘前发布上述数据，直接刺激中国股市。沪指星期一收涨0.8%，沪深300指数涨0.7%，创业板涨幅一度达1.3%。被视为外资投资风向标的北向资金星期一净买入超20亿元。

学者认为，新出炉的各项数据显示，中国经济处于“波浪式”复苏阶段，有积极信号，但数据还不强劲、不稳健。

重庆大学经济学教授姚树洁接受《联合早报》采访时分析，8月数据的提升，是积极的信号，但以中国经济的体量和此前下滑的程度看，在有政策刺激的情况下，8月数据增幅不大。

最近公布的其他数据，也释放出一些经济企稳的信号。8月份中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，由负转正；工业生产者出厂价格指数（PPI）的跌幅也收窄。

姚树洁补充，仅一个月的数据，不足以构成“经济触底反弹”的判断；接下来应观察多项数据在未来几个月的表现，尤其是服务业、零售业以及社会就业情况。

央行星期一公布的数据也显示，8月中国家庭贷款增长由负转正，其中短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元，但同比少增1056亿元，处于偏低水平。企业贷款增加9488亿元，其中中长期贷款增加6444亿元，但同比仍少增909亿元。

中国青岛大学金融财富管理研究院教授易宪容受访时说，居民中长期贷款增加少，说明住房贷款增长极慢，这部分贷款不增加，房地产市场可能很难好起来。

但他也说，近两周中国的房地产利好政策才逐步落地，效果还要进一步观察，因为房地产市场发生了根本性变化。

中国一线城市9月初落实了“认房不认贷”措施后，成都、杭州、厦门等超30城跟进落实相关举措。房地产咨询机构中指研究院的调查数据显示，政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点。

就企业贷款数据而言，易宪容指出，在银行利率如此低的情况下，企业短期贷款和中长期贷款同比仍是少增，说明企业投资扩张欲望较低。