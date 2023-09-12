中国超30城“认房不认贷” 购房和投资情绪回升

（北京综合讯）一线城市落实“认房不认贷”的楼市刺激政策以来，中国已有30多个城市陆续放宽购房限制。数据显示，过去一周全国置业意愿提升，交易量和房地产商投资也出现上升迹象，反映刺激政策初见成效。

中原地产研究院统计，自北京、上海、广州和深圳四个一线城市落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策后，成都、杭州、厦门、长沙和苏州等城市跟进，目前已有超过30个城市明确执行“认房不认贷”。南京、沈阳、大连和东莞等九个城市更宣布全面取消限购措施。

另一地产资讯公司中指研究院调查数据显示，“认房不认贷”政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点，北上广深均提升明显。9月4日至10日，北京新房销售面积较前一周环比增长16.9%；深圳上周新房销售面积环比增长3.8%。

不过，一线城市外的楼房实际销售还未见好转，全国重点城市销售面积上周环比下降超20%。中指研究院市场研究总监陈文静指出，中国新房市场整体成交规模提升不明显，政策显效还需要时间。

购房情绪的复苏也拉动了企业端投资。《中国房地产报》报道，广州作为首个落实“认房不认贷”的一线城市，新政落地后的首场土地拍卖吸引了14家房企参与摇号。两块分别位于海珠区上涌果树公园北侧和番禺区大石街的住宅用地星期一（9月11日）最终以约138.7亿元（人民币，约25.9亿新元）成交。

一位业内人士对该报称，没想到最后有这么多房企报名，因为此前不少开发商都反映价格太高。

此前广州新房成交量已连续四个月下滑，8月份新房成交面积仅50.4万平方米，同比下降25.7%，处于历史低位水平。

碧桂园六只人民币债券获展期

另一方面，中国最大民营房企之一碧桂园多只债券的还款期延长三年，让公司获得喘息时间，市场情绪也受到提振。

路透社星期二（12日）引述消息人士称，截至星期一晚10时，碧桂园旗下八只债券的展期方案中，有六只通过投票表决，获得展期三年；另外两只债券表决时间推迟至星期二晚间。消息传出后，碧桂园港股价格一度上涨5.8%，全天收涨3.88%。

碧桂园上周赶在宽限期前支付了两笔总金额2250万美元（3067万新元）的债券票息，另有一笔39亿元人民币的债券展期三年方案在9月1日获得债权人通过，避免违约风险。