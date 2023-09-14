【早知】欧盟为何要对中国电动车发起反补贴调查？

欧盟星期三（9月13日）宣布将对中国电动车企业开启反补贴调查，似乎意味着中欧之间围绕电动车产业的贸易战开打。欧盟选择在这个时间点宣布启动调查的原因是什么、用意为何？

中国电动车企有哪些？

在竞争激烈的中国电动车产业中，比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等是引领产业的领头羊，它们在欧洲市场都占有一席之地。

比亚迪近一年来已将业务拓展至15个欧洲国家，蔚来汽车在挪威、德国、荷兰、丹麦和瑞典也建立了授权服务中心网络。小鹏汽车今年7月宣布与德国大众汽车建立合作关系，计划于2024年在德国销售电动车。

中国电动车为何进军欧洲市场？

中国国内需求疲软，及各个车企今年初发起激烈的价格战削减了盈利空间，导致中国车企将目光投向欧洲市场。

在欧洲市场，消费者购买力较强，中国车企能以更高的价格卖出车子，同时欧洲正推动电动车转型，计划淘汰燃油车，这拉抬了消费者对电动车的需求，加上宽松的市场准入条件都为中国电动车企提供难得的机遇。

得益于中国政府的财政补贴支持，中国电动车企能更快地产出更好、更便宜的电动车，让中国车企近年来在欧洲市场的份额持续增长。

欧盟委员会指出，今年在欧洲市场销售的中国电动车份额已从2021年的4%上升至8%，预计2025年会进一步增至15%。

中国电动车如何冲击欧洲电动车品牌？

最直接的冲击之一，就是欧洲品牌电动车逐渐丢失欧洲市场的份额。麦肯锡未来移动中心数据显示，自2019年以来，欧洲主要车企已在本土市场失去六个百分点的份额。

面对来势汹汹的中国品牌，欧洲车企除了提高产能积极研发，也正进一步扩大在华业务，如大众2021年与国轩高科建立技术合作伙伴关系，以获得电池技术并巩固中国市场。

此外，荷兰车企斯特兰蒂斯也计划在2024年推出两款售价低于2万5000欧元（约3万6000新元）的汽车，尝试以低价策略与中国同行竞争。

欧洲车企是否乐见这一调查？

欧洲市场对反补贴调查的看法不一，法国乐见调查启动，但依赖中国市场的德国车企忧心忡忡。

一名德国车企游说高管向政治新闻网Politico表示，欧盟启动调查将让德国车企蒙受中方报复之苦，“我很怕欧盟委员会在一个重要领域甘冒与中国打起贸易战的风险”。

报道还认为，中国目前掌控着全球电动车电池六成的产量，欧盟对中国发起反补贴调查，无疑是冒着极大的政治风险。