中国大陆力推闽台融合蓝图 台官方冷待

（北京/台北综合讯）北京召开新闻发布会解读福建对台21条文件，称希望争取早日实现“坐着高铁跨台海”，并加强两岸能源领域合作。台湾陆委会回应指相关举措一厢情愿，是对岸统战的一环。

综合新华社、中新网报道，中国大陆国务院新闻办星期四（9月14日）举行记者会，进一步介绍《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》（简称《意见》 ）。

大陆发改委副主任丛亮回答提问时说，大陆具备连接闽台两地高速通道的工程技术能力，希望“争取早日实现两岸民众坐着高铁轻松跨过台湾海峡的梦想”。

丛亮也说，大陆已建成世界上最大的能源体系，具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件，期待两岸能源领域加强合作，促进转型。

然而对于大陆提出的合作意向，台湾官方反应冷淡。

台湾陆委会星期四（9月14日）以书面形式四点回应《意见》，称该《意见》是中共二十大以来对台单边设定的“融合促统”统战作为的一环，并说大陆试图以同等待遇、经济利益为掩饰，拉拢诱引台湾民众、企业，“完全是中共一厢情愿的做法”。

陆委会指当前大陆经济低迷，需要吸纳台湾资金、人才赴陆，借此提振其内部经济。陆方应正视两岸体制、生活方式与价值观不同，两岸对话涉及诸多政策、法规等问题，需回归两岸既有对话协商机制，台湾将密切关注情势发展。

陆委会8月的一份报告指出，中国大陆（含香港）与台湾2023年上半年贸易总额为1051亿美元（1433亿新元），按年减26.2%。

大陆国台办星期三（9月13日）发布的数据则显示，今年上半年台湾居民赴大陆人次较去年同期增长了七倍。