香港力推“夜缤纷” 刺激疲弱经济

香港社会复常大半年，但经济发展仍然相当疲弱，港府继早前推出“你好！香港”、“开心香港”活动后，星期四（9月14日）又宣布推出一系列夜间活动，希望营造热闹气氛，带旺香港夜经济。

名为“香港夜缤纷”的活动分为四大类别。第一是多元活动体验，包括晚上在超过80个商场举办英超赛事直播、杭州亚运会直播、国际摇滚乐节、户外露营夜以及电影晚会等新颖活动；商场也将延长营业时间。

其次是特色体验，包括市民能以优惠票价坐敞篷巴士，参与夜间特别步行路线。旅游发展局也推出“品味全城计划”，介绍本地餐厅、酒吧等，并推出优惠餐单。香港还将研究如何提升庙街夜市气氛，在俗称“女人街”的通菜街、花园街以及深水埗有特色的步行街举办活动。

第三是海滨休闲体验。当局将在观塘、西环、湾仔三个海滨举行一系列周末晚间活动，如音乐表演、无人机表演、文创活动，并鼓励全港各区河畔和海滨地区利用当地优势，为区内居民举办活动。

此外，香港也将以节日为主轴举办各种活动，如在疫情后恢复举办大坑舞火龙和维园彩灯会；“十一”国庆会恢复举办烟花汇演；万圣节、香港缤纷冬日巡礼和年底户外除夕倒数也会复办；明年农历新年也将恢复花车巡游等。

美酒佳肴巡礼等因疫情停办的年度大型活动也会陆续恢复；部分电影院会推出夜场票价优惠；科学馆、艺术馆、太空馆和大馆等会推出夜晚体验及活动，并相应将开馆时间延长至晚上10点；大馆在未来六个月会有不同晚间文化表演和艺术。

港府财政司司长陈茂波在启动仪式上说，港铁公司将参与这次“香港夜缤纷”活动，提供晚间车票优惠，商场也将推出晚间消费时段优惠，例如停车优惠。

他希望，一系列活动能让市民及游客有多些选择，在夜晚外出走动、与朋友见面，大家齐心合力，让东方之珠的香港在美丽夜空中更为闪亮。

香港与中国大陆今年初恢复全面通关后，访港旅客并没有如外界预期般出现爆发式增长。当地零售界人士反映，目前生意额与正常年份，如2018年相比仍有一段距离。

港府宣布推出“香港夜缤纷”活动后，许多机构纷纷响应支持。

赛马会表示，从下周三（9月20日）起至12月期间，将在星期三的快活谷夜马举办各种活动，比如让市民免费进入跑马地马场公众席，场内也会举办音乐、舞蹈表演、德国啤酒节及国际骑师锦标赛等。

旗下有多家商场的领展则表示，中秋及国庆期间旗下的乐富广场和天瑞商场，将举行三场“领展Link Up夜派对”，让市民免费观赏多部本地话题电影，现场也会举办猜灯谜活动，设游戏摊位及免费派送小食；商场也会联合商户提供夜市餐饮消费优惠。

香港餐饮联业协会会长黄家和接受《联合早报》采访时指出，近月香港零售和饮食行业的生意普遍欠佳，不少餐厅门可罗雀。

他说，以前香港是不夜城，一到晚上街道上仍然是人头涌动，现在却没有这番热闹景象。

黄家和认为，这是因为过去三年疫情改变了港人的生活模式，现在也有更多港人北上消费，而大陆游客赴港旅行则变少了。

黄家和的公司也经营咖啡店。据他观察，香港社会复常至今已有大半年，可餐饮业的生意最多只恢复到疫情前的八成，他相信“香港夜缤纷”活动有助刺激消费市场。