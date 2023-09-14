欧盟发起对华电动车补贴调查 分析：将冲击中欧经贸

欧盟委员会宣布将对中国电动汽车展开反补贴调查，中国指责欧盟是以公平竞争为名，行保护自身产业之实。受访学者认为，虽然欧盟加征关税对中国车企发展影响有限，但双方若就此开打贸易战，对中欧经贸将造成直接冲击。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期三（9月13日）向欧洲议会发表年度咨文时说，全球市场现在充斥着便宜的中国电动汽车，它们的价格被巨额国家补贴人为压低，“这扭曲了我们的市场”。

欧洲是中国电动汽车最大海外市场。欧盟委员会指出，中国在欧洲销售的电动汽车市场份额已升至8%，并可能在2025年达到15%；中国电动汽车的价格通常比欧盟生产的车型便宜20%。

欧盟目前对中国电动汽车征收10%关税。据路透社报道，欧盟委员会最多可用13个月展开调查，以决定是否提高关税。彭博社则引述知情者说，欧盟计划向美国看齐，向中国电动车征收接近27.5%的关税。

中国商务部发言人星期四（14日）回应称，中国对欧盟发起调查表示“高度关切和强烈不满”，并指欧盟拟采取的调查是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，将严重扰乱和扭曲全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。

发言人也敦促欧盟与中国开展对话磋商，并称“中方将密切关注欧方保护主义倾向和后续行动，坚定维护中国企业的合法权益”。

欧盟中国商会星期三也发声明表示反对，指中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成的。声明说：“如果仅因产品来源地而做出市场排除的做法，将有违欧盟在世贸组织的承诺。”

受上述消息冲击，多家中国电动车企在港股价星期四集体下滑，其中比亚迪下跌1.21%，蔚来汽车下跌0.93%，吉利汽车下滑0.52％。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹接受《联合早报》访问时指出，中国电动车在过去两三年抱团进军欧洲市场，本月的德国慕尼黑车展就涌现大量中国车企。“如果欧洲不采取任何限制措施，未来五年内中国车企将全面占领欧洲市场，这是促使欧盟启动反补贴调查的重要背景。”

余虹进一步分析，中国电动汽车售价上的竞争力并非来自政府补贴，而是在电池领域建立起来的产业链优势。如果欧盟执意施加惩罚性关税，虽然会限制中国电动车在欧发展，但不会影响车企研发速度，以及在全球市场的性价比优势。

“不过，中欧贸易往来，尤其是中德贸易将会受到直接冲击，因为中国很可能向在华德国车企采取反制措施。和支持调查的法国不一样，德国不会乐见中欧就此打贸易战。”

中国人民大学国际关系学院教授、欧盟研究中心主任王义桅受访时指出，欧盟的反补贴调查凸显欧洲至今不能接受中国在电动汽车乃至其他新兴赛道弯道超车的现实，加上欧洲议会选举将于明年6月进行，这促使冯德莱恩等官员借此举展现保护欧洲市场利益。

王义桅认为，鉴于调查过程耗时冗长，欧盟内部国家又有意见分歧，很难说欧盟调查最终是否会取得实质性成果。“如果欧盟真的提高关税，中国一定会出台对等措施。考虑到中欧关系的改善趋势，最好的局面是双方‘高高举起，轻轻放下’。”