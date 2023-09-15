中国头部新能源企业纷纷赴美建厂

中国新能源产业多家龙头公司今年陆续宣布赴美设厂。专家分析，美国对可再生能源产业发展的重视以及本土产业的缺乏，让中国企业看到投资的机会，但商业利益之外，中美地缘政治仍是最大风险来源。

中国光伏组件巨头天合光能美国公司当地时间星期一（9月11日）宣布，将在美国得克萨斯州投资逾2亿美元（2.7亿新元）建造光伏组件厂，年产能5千兆瓦，2024年投产。加上此前官宣的晶澳科技、隆基绿能、晶科能源和阿特斯，中国五大光伏组件企业皆已宣布在美建厂。

上星期，锂电池制造龙头国轩高科和亿纬锂能也分别宣布赴美建厂。今年2月，中国也是全球最大电池生产商宁德时代宣布与美国百年车企福特公司合作建设投资额35亿美元的电池厂。

专家分析，美国今年开始实施总补贴金额达4300亿美元的《通货膨胀削减法案》（IRA），给可再生能源制造业的慷慨税收减免和补贴，是驱动中国企业赴美建厂的直接原因。

就光伏和电池而言，IRA规定，光伏制造品的成本构成中有40％来自美国本土，可享10%的额外税收抵免，本土电池制造商可获得每千瓦时45美元的产出补贴，相当于当前电池成本的30%左右。

北美负责新能源认证的公司UL Solutions亚洲区风能销售经理周毛接受《联合早报》访问时说，美国补贴的吸引，加上中国国内光伏和电池产能过剩、竞争激烈，厂商有向外走的需求，共同促成了今年这一股赴美建厂的潮流。

周毛说，比起其他市场，美国工厂的投资回收期更短。彭博新能源财经估计，在美的光伏组件制造商毛利率年底将达到26%至32%，而在中国的厂商毛利仅为15%至20%左右。

避开贸易壁垒的风险和打压也是重要原因。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强受访时说，美国和欧盟多次对中国光伏企业进行反倾销反补贴调查，影响中国企业的出口，赴美建厂或有帮助。

地缘政治风险

一名不愿透露姓名的业者对《联合早报》说，今年还会有更多新能源中企宣布在美建厂，但在中美科技战的背景下，政治仍是他们的最大风险。

美国众议院中国问题特别委员会和筹款委员会两位主席今年7月要求调查福特汽车与宁德时代的合作关系。他们在一封联署信中指出，宁德时代和福特的合作可能不会促进美国电池技术，只是将中国控制的电池技术、原材料和员工带到美国，同时得到税收抵免。

美国游说组织繁荣美国联盟计算，中国企业将从IRA的补贴优惠中获利1250亿美元。

学者李成和赵修业7月在布鲁金斯学会发文称，可再生能源产业，不应像半导体业，成为下一个在中美竞争中牺牲的行业。在目睹了破坏性的半导体产业脱钩之后，中美再次依据地缘政治考虑为可再生能源做决策前，必须权衡成本和收益。

文章指出，利用中国制造商的规模和专业，将是美国在可再生能源产业满足国内供应的关键。