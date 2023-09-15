新股市场淡静 香港的集资中心地位前景堪忧？

香港一直是国际集资中心，今年新股市场却显淡静，8月更没有新股上市。有分析相信，中国证监会早前表明收紧A股IPO节奏，短期内或有更多中国大陆企业寻求赴港上市。但也有香港金融业界人士认为，美国因为政治原因杯葛港股，香港的新股集资中心地位前景不容乐观。

香港新股市场在今年上半年明显收缩。根据德勤中国资本市场服务部早前发布的数据，以2023年上半年的新股融资总额计算，港交所上半年跌出全球前三位，排名第六。上交所及深交所将分别成为全球最大与第二大上市目的地。纽交所以完成上半年全球最大规模IPO（首次公开募股）而取得第三位。阿布扎比证券交易所、纳斯达克将分别排名第四位和第五位。

德勤预计，2023年上半年香港有31只新股上市，其中大型新股仅有一只，中概股回归上市也只有一只，新股总共融资178亿港元（31亿新元），对比2022年上半年的24只，新股数量增加29%，融资额微升1%。

踏入下半年，香港新股市道在第三季表现持续疲弱。港交所的数据显示，7月只有六只新股上市，8月更没有新股上市，远少过去年同期分别有16只和五只。

相对去年9月有八只新股上市，今年9月暂时只有中国大陆生物医药公司宜明昂科于月初上市。计划在9月25日上市的大陆海运物流公司乐舱物流，以及大陆生物制药公司友芝友生物，则在日前启动招股。

不过，据《上海证券报》报道，自大陆今年3月底实施《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以来，企业提交备案材料积极踊跃。截至上星期四（9月7日），中国证监会已收到逾138家企业的备案申请，其中97家大陆企业拟赴港上市。

分析相信，大陆多个部门早前宣布措施活跃资本市场、提振投资者信心，包括收紧A股IPO节奏，短期或有更多大陆企业寻求赴港上市。

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴也认为，大陆收紧A股新股上市审批，有利香港新股市场，因为大陆企业会考虑先赴港上市，其后才回大陆上市。但赴港上市筹备时间最快要半年，平均约九个月，即使大陆企业立即决定转为赴港上市，也未必赶得及今年内成事，未必能带动香港今年新股上市数目。

香港资深投资人邵志尧接受《联合早报》访问时指出，香港一直扮演中西方交流的桥梁角色，包括中国大陆企业在香港上市，西方资金入股，达至共赢局面。但近年中美关系紧张，许多外国基金公司纷纷撤离香港，中企在香港能够筹募到的外国资金越来越少，以至今年少了许多大陆企业赴港上市。

邵志尧指出，若中美关系没有改善，短期内香港新股集资中心的前景令人难以乐观。他认为，目前香港唯一可以做的是发展绿色金融。因为美国一方面跟中国打贸易战、金融战和科技战，另一方面也想和中国在全球气候问题上合作，港交所可以寻找绿色金融的相关企业在香港上市。