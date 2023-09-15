中国房价下跌速度加快 分析认为松绑政策无法彻底救市

（北京/香港综合讯）中国主要城市8月房价下跌速度加快，二手房价格更是创下2014年以来最大跌幅，显示房地产市场依然承压。分析师认为，官方出台的多项楼市松绑政策，可能无法带来持久影响或结束行业危机。

中国国家统计局星期五（9月15日）公布的最新数据显示，8月全国各线城市新房和二手房售价均环比下降。其中，新房售价环比降幅最大的是一线城市，由7月的持平转为下降0.2%，三线城市价格下降0.4%，降幅扩大0.1个百分点，二线城市则下降0.2%与上月持平；二手房方面，一线城市降幅收窄0.6个百分点至0.2%，二三线城市降幅则均持平，分别下跌0.5%和0.4%。

彭博社根据数据算得，中国8月新建房均价环比下跌0.29%，较7月的下降0.23%降幅加大，二手房平均售价则环比下跌0.48%，为2014年以来最大跌幅，房地产市场持续承压。

另一方面，中国官方8月底起推动多个城市落实首套房“认房不认贷”、取消限购、降低存量房贷款利率等楼市松绑政策，则刺激8月房屋销售面积环比增长约4.8%，达7386万平方米。

不过，路透社引述分析师指，这些政策对于楼市的提振效果可能无法持续，也难以解决造成楼市危机的大型房企违约问题。

牛津经济研究院中国经济师卢姿蕙认为，中国楼市数据在未来几个月可能出现连续小幅回升，但刺激政策无法彻底重振房地产行业。

国际信评机构穆迪星期四（9月14日）也将中国房地产行业的前景展望，从“稳定”下调至“负面”。穆迪认为，北京的提振措施影响将是短暂的，并预计中国未来六到12个月的房地产销售额将下降5%左右。