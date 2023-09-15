8月中国宏观数据超预期 分析：经济恢复积极信号增多

中国公布8月宏观经济数据，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，创下今年4月以来最大增幅；社会消费品零售总额同比增长4.6%，为今年5月以来最快。

分析认为，这两项数据都超出预期，显示近期一系列支持经济的措施发挥作用，中国经济正在企稳，消费大军也在回归。

中国国家统计局星期五（9月15日）发布的数据显示，8月全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比7月加快0.8个百分点；环比增长0.5%。

8月的社会消费品零售总额达3万7933亿元（人民币，约7121亿新元），同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点，环比增长0.31%。

华泰资产首席经济师王军接受《联合早报》采访时说，结合近期公布的多项数据，短期看经济恢复的积极信号在增多。

王军指出，尤其消费方面表现强劲，主要和刚过去的8月暑期有关，“暑期出行也好，餐饮也好，有各种需求，旅游方面释放得比较快”。

8月全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加快1.1个百分点，其中住宿和餐饮业增长16.1%，居行业之首。

不过，彭博社认为，一个月的数据不足以确认持续的复苏轨迹，而且消费者在旅游和外出餐饮等服务业上的支出，其可持续性令人怀疑。

对此，王军也指出，中秋和中国国庆长假将在下个月发挥一定带动作用，但随着暑期因素消退，增长的持续性的确还有待观察，“9月（增长）可能会比8月稍微回落”。

最新的宏观数据提振市场信心，香港恒生指数星期五上涨0.75%；不过，当天上午一度上涨0.4%的沪深300指数下午收跌0.66%。

王军说，尽管8月的数据有明显改善，一些方面仍在拖后腿，以房地产投资和民间投资为代表的固定资产投资还没有企稳。

数据显示，1月至8月中国房地产开发投资较1月至7月下降8.8%，降幅进一步扩大，民间投资也下降0.7%；1月至8月基础设施投资增速缩小至6.4%，为今年以来最低。

失业率下降0.1个百分点 未公布青年就业率

8月中国城镇失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；官方仍未公布备受关注的青年失业率。

16岁至24岁青年失业率在今年6月破新高后，中国官方以完善统计工作为由，从上月起暂停公布最新的青年失业率数据。

统计局新闻发言人付凌晖星期五回应媒体相关问题时说，从调研和一些部门的数据看，青年就业8月出现明显改善，但未透露具体数据。

他也称，统计局正在深入研究，如果有新情况，会及时对外公开。

王军分析，因为暑期的原因，一些需求恢复，高位失业率的数值可能有所回落，但改善幅度相信不会很大。

中国今年3月定下5％左右的全年经济增长目标。对于官方是否会出台更多政策，以达到年度增长目标，付凌晖未正面回答。

他强调，中国经济持续恢复，总体回升向好，但仍面临市场需求不足、企业生产经营困难等问题。

王军认为，要想经济强劲反弹，达成5%左右的全年增速目标，还需要政策层面继续保持扩张和宽松。

中国央行星期五在年内第二次下调金融机构存款准备金率，不过王军认为，0.25个百分点的降幅弱于市场预期，“继续降准的空间还存在”。