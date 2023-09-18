恒大财富成员被拘 恒大股价一度重挫25%

（北京综合讯）在中国公安机关通报拘留恒大财富成员的两天后，中国恒大集团股价星期一（9月18日）早盘一度暴跌25%。

综合路透社、彭博社报道，恒大股价星期一的早盘一度下跌25%至0.465港元（约0.081新元），为两周以来最低。

深圳南山公安上星期六（9月16日）通过官方微信公众号公布，公安机关对恒大金融财富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。警方通报未具体说明被拘留的人数、罪名或被拘留日期。

《上海证券报》引述相关人士透露，杜某是恒大财富法定代表人、总经理杜亮。路透社则报道称，无法确认杜亮是否在被拘留者之列。

另据深圳报业集团旗下的《深圳商报》引述知情人士报道，恒大财富公司在开展业务的过程中涉嫌非法集资。公开信息显示，恒大财富及其关联方违法归集资金形成内部资金池，违反合同约定错配产品投向、期限，造成广大投资人的损失。

企业查询系统“企查查”搜寻结果显示，恒大财富成立于2015年11月，为恒大集团旗下全资控股公司。2021年8月，因出现兑付困难的情况，恒大宣布旗下定融产品全面停止对外销售。

据每日经济新闻报道，按恒大集团统计数据，自定融产品发起至停售止，合共募资金额涉及约921亿元（人民币，下同，约172亿新元）。截至2021年12月31日及2022年12月31日止，未兑付本息分别为合计约410亿元及约340亿元。