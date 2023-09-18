中国官媒：“中国经济崩溃论”注定再度崩溃

（北京讯）随着中国经济运行面临一系列困难挑战，关于中国经济衰退乃至崩溃的论调持续增多。中国官媒星期天（9月17日）开始发表系列评论文章反击，强调“中国经济崩溃论”注定再度崩溃。

新华社发表首篇题为《“中国经济崩溃论”注定再度崩溃——中国经济“放眼量”系列评论之一》的署名文章称，一些西方媒体和政客近段时间步调一致地唱衰中国经济，是配合所谓“去风险”的论调而起，意在误导世界，动摇对中国经济的信心。

文章称，这些言论是“过去几十年来多次出现、并最终被事实反复打脸的所谓‘中国崩溃论’闹剧的延续”，这次的结局也不会例外。

文中以英国《经济学人》报道为例，指该刊物近期关于中国经济的巨龙封面很唬人，标题惊呼“中国经济见顶了”；而在2002年，该刊也曾出现同样的巨龙形象，标题是“喘不上气的中国龙“。当时文章预言，中国经济增长在十年内将大幅放缓，而接下来十年的事实是，中国经济年均增长约10.5%。

文章说，散布“中国经济不行了”的悲观论调，是企图瓦解民众对中国经济前景的信心，影响投资者对中国市场的信心，打击中国经济预期，破坏中国经济运行，阻滞中国发展进程。

文章强调，中国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，又指中国目前面临的国内外经济复杂形势不可否认，中国经济回升向好更是客观事实。

文章最后批评，唱衰别人不会使自己更好，更干扰不了中国经济稳健发展的进程，事实面前，“‘中国经济崩溃论’注定再度崩溃”。

第二季度以来，中国经济数据转弱，外界对这个全球第二大经济体发展动能的担忧日渐增多。多家西方媒体近期更预测，中国经济面临塌方风险，未来可能重蹈日本的覆辙，进入长期的经济停滞。