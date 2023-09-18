中国暂缓房地产税立法 专家指应国内经济形势考量

（北京综合讯）中国官媒头版刊登专家解读，指暂缓房地产税立法主要因应国内经济形势，立法方向没有改变。

《十四届全国人大常委会立法规划》于9月7日公布，其中房地产税立法并未出现在本次立法规划中。

《证券时报》星期一（9月18日）在头版刊登专家解读，指暂缓立法更多考虑到中国国内经济形势，此时出台任何增负措施都要格外谨慎；但长远看，房地产税或将在条件成熟时稳步推进。

《南华早报》分析说，北京搁置房产税实施，主要因为政府正忙于释放购房潜力，以助开发商摆脱困境并支持经济增长。

国家统计局上星期五（9月15日）公布数据，前八个月中国房地产开发投资同比下降8.8%，其中住宅投资下降8.0%。美国《华尔街日报》援引非官方数据，中国房地产百强企业8月销售总额较上年同期下降34%。

中国近期陆续出台房贷新政，包括“认房不认贷”、降低首付比例、存量房贷利率调整等，近期南京大连等二线城市也取消了所有购房限制。

中国社会科学院金融研究所前研究员易宪容接受《南华早报》采访时则认为，搁置房产税“对房地产市场影响微乎其微”。

他说，房产税旨在通过增加购房者持有成本来抑制房价上涨和投机，并减轻地方政府债务压力。然而随着价格预期从“只涨不跌”转变为“只跌不涨”，房地产供需正在发生变化。

中国人民大学财政金融学院教授李戎同样认为，房地产在中国居民财富中占比极高，相对更敏感。近年中国房地产市场供求关系发生重大变化，此时不可贸然实施。

《南华早报》指出，房地产仍是中国经济支柱产业，中国家庭近四分之三的财富与房产有关。中国国家金融与发展实验室7月发布报告，今年第二季度家庭债务占GDP比例提升至63.5%，比2008年17.9%大幅上升，正逼近国际货币基金组织预警的65%的红线。