上海美国商会调查：美企对华业务悲观程度达历来最高

（上海综合讯）上海美国商会发布一项调查说，受到地缘政治紧张局势和经济放缓影响，在华美国企业对未来几年在中国开展业务的前景悲观程度达到历来最高。

综合彭博社和法新社星期二（9月19日）报道，该商会的年度调查报告显示，52%的受访企业对未来五年中国业务的前景至少略感乐观，比2022年低了三个百分点，也是自1999年商会开展会员调查以来的最低水平。

报告指出，“对地缘政治、中美关系和中国经济表现欠佳的担忧都对预期构成压力”。

近五分之一的受访者说，正在考虑未来几年将部分现有业务转移出中国。美中关系的不确定性是首要原因。

在华美企对中国监管环境透明度的担忧也在增加，三分之一的受访者认为针对外企的政策和法规在过去一年有所恶化。然而，在面临与中国市场脱钩压力方面，三分之二的受访者指出，最大的推动因素是美国的政策，不是中国的政策。

自中国解除防疫措施后，经济反弹并未实现，造成商业信心继续下降。报告称，只有40%的受访企业预计收益增长将在未来三到五年内超过全球增长。

不过，约有三分之一的受访企业计划今年在中国增加投资，较去年稍有增多。

上海美国商会称，中国政府最近推出一些有利于外企的举措，其中包括延长外籍人士税收优惠政策，以及加大吸引外商投资力度的24条措施。