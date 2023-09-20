华为旗下公司向监控摄像头制造商提供自家芯片

（北京/上海综合讯）英国媒体引述知情人士消息报道，中国科技巨头华为旗下的芯片设计公司海思，正在向监控摄像头制造商提供自家制造的芯片，再度显示华为千方百计要绕开美国的出口管制。

路透社星期三（9月20日）引述其中一名知情人士，以及熟悉供应链情况的第三个消息来源报道，海思自今年起开始向监控摄像头制造商出货，当中有一部分是中国客户。

熟悉监控摄像头产业供应链的知情人士说：“与智能手机的处理器相比，这些监控摄像头芯片的制造相对容易。”知情人士补充说，海思卷土重来将撼动市场。

据路透社报道，其中的关键因素在于华为似乎已绕过美国对芯片设计软件的出口管制。华为今年3月宣布，在14纳米及以上生产的芯片设计工具方面取得了突破。尽管这比最新技术落后两到三代，但对华为公司而言是一大进步。

在美国实施出口管制前，海思是监控摄像头产业主要的芯片供应商。证券公司西南证券估计，2018年海思在全球市场的份额为60%。但美国的出口管制生效后，咨询公司弗若斯特沙利文的数据显示，海思的市场份额在2021年暴跌至3.9%。

华为8月底推出新款Mate 60 Pro智能手机，这款手机搭载了7纳米芯片，网速据报也达到5G水平，被视为华为的重大技术突破。

另一方面，中国国家安全部星期三在微信公号发文指出，美国情报机关的网络攻击窃密有三种方法，包括建立网攻武器库、强制相关科技企业开后门配合，以及颠倒黑白“贼喊捉贼”。

中国国家安全部还披露，美国国家安全局通过下属的特定入侵行动办公室（Office of Tailored Access Operation，简称TAO），在2009年就开始入侵华为总部的服务器并持续开展监控。