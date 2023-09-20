中国发改委：唱衰中国论调注定不会成真

面对近期出现的对中国经济的悲观论调，中国国家发展和改革委员会副主任丛亮星期三（9月20日）说，中国经济将回升向好、长期向好，唱衰中国的论调过去从未实现，现在和未来也注定不会实现。

丛亮在中国国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，作出上述表态。他说，8月以来中国官方打出一套政策“组合拳”，随着政策效果不断显现，8月份经济运行持续恢复，多数指标边际改善，积极因素累积增多，社会预期有所好转。

8月中国多项数据展现出经济站稳脚跟迹象。其中财新中国制造业采购经理指数（PMI）重返扩张区间，工业增加值和零售消费表现均超预期，分别创下今年4月和5月以来的最大增幅，出口也较上月跌幅收窄。

丛亮坦言，当前中国经济运行中的确存在不少困难挑战，尤其经历三年疫情后，经济恢复必然是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。

中国经济今年上半年没有出现预期中的报复性反弹，反而在多项指标上出现减速，关于中国经济衰退乃至崩溃的论调也持续增多。

中国官方通讯社新华社星期天（9月17日）发表系列评论文章反击，指唱衰中国经济是配合“去风险”论调而起，称“中国经济崩溃论”注定再度崩溃。

中国官媒《经济日报》和《环球时报》近两个月也相继发表文章和社论，反驳看衰中国经济的论调。

丛亮在发布会上说，目前内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，但“这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现”。他还说，中国经济不存在通缩，后期也不会出现通缩。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时说，发改委的表态一方面是对中国经济复苏信心喊话，另一方面也是对国际舆论的回击。

傅方剑认为，这是中美竞争博弈的一个环节，中美高层最近接触增多，实质是在谈条件。舆论战在这个谈判的过程中也会发挥一定作用，“其实都是一盘棋”。



不过，发改委的表态并未立即驱散市场阴霾。沪深300指数当天收盘下跌0.4%，上证综合指数收盘下跌0.5%。香港恒生指数下跌0.6%。

此外，针对中国经济中亟需化解的地方债务风险问题，中国央行货币政策司司长邹澜在同场新闻发布会上说，将指导金融机构积极稳妥支持地方债务风险化解，建立常态化的融资平台金融债务监测机制。

根据彭博汇总的数据显示，8月中国在岸地方融资平台债券发行量约6200亿元（人民币，约1159亿新元），较7月增长约50%，单月发行量创历史第三高。

傅方剑分析，中国放宽融资平台，是鼓励用发债的方式缓解地方财政压力。同时，也给富裕人群提供投资渠道，为待业人群创造就业机会。