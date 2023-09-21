中国简化外国人签证申请表 以吸引更多旅客访华　

（北京/香港综合讯）为了吸引更多外国旅客到中国，中国外交部星期三（20日）宣布，简化外国人赴华签证申请表，缩短填表时间。

根据中国外交部网站消息，中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上，回应《北京青年报》记者询问有关便利中外人员往来的提问时，作出以上宣布。

毛宁表示，为进一步方便外国人申请赴华签证，经征求有关部门意见，中国外交部对外国人来华签证申请表进行了优化，涉及七个大项、15个子项，主要涉及申请人的教育背景、家庭信息和旅行经历等。

她指出，主要减少了文字性填报内容，例如，申请人的国际旅行经历从五年缩短为一年，教育背景只需要填报最高学历。申请人的填表时间将大大缩短，办理来华签证将更加便捷。新版签证申请表从即日起已经上线。

毛宁最后表示，中国外交部将持续推进中外人员往来便利化，“服务中国高质量发展和高水平对外开放”。

据彭博社报道，填写签证申请过程成为许多外国旅客前往中国的心理障碍。虽然中国国内旅游已经恢复到冠病疫情前的水平，进出中国的国际往来仍远未恢复。

世界旅行及观光理事会总裁辛普森星期二在香港接受彭博新闻采访时指出，中国跨境旅行预料要到2024年底才会恢复到疫情前的水平。

对于外国旅客要申请赴华签证，她说：“我们要对中国政府说的是，你们确实已经简化了（申请签证的程序），但还是请再进一步的简化。”