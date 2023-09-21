中国医疗反腐行动重创医疗业富豪个人财富

（北京综合讯）中国医疗反腐行动重创医疗业富豪的个人财富。彭博亿万富翁指数显示，中国医疗保健行业前15名亿万富翁的总财富去年底至今缩水近五分之一。

彭博社星期四（9月21日）报道，中国医疗保健业前15名亿万富翁的总财富，从去年底的1014亿美元（约1386亿新元）下跌17%，降至841亿美元。

以美元计算，爱尔眼科医院集团董事长陈邦的个人财富缩水幅度最大。该公司股价今年初以来下跌25％，他的个人财富缩水34亿美元至95亿美元。

深圳迈瑞生物医疗电子联合创始人徐航，以及精神病类药企翰森制药集团创始人钟慧娟，也都损失了约23亿美元。

彭博社分析，这些富豪的财富缩水，与中国大规模医疗反腐有关。

国家卫生健康委员会等10部门7月21日联合召开会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

两个月来，各级医疗系统中，大批公职人员、医院高管、药企高层被调查。这场反腐风暴也让中国大陆和香港股市的医药医疗类股票持续下挫。

法国外贸银行（Natixis）亚太区首席经济学家艾西亚·加西亚·埃雷罗（Alicia-Garcia-Herrero）接受彭博采访时说，与在线教培行业相比，医疗业规模更大，也是一个越来越依赖私营部门投资的企业。她认为，中国的这次整顿可能会带来额外抑制投资的压力。