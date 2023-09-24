中国三年疫情导致地方赤字4万亿人民币

（北京综合讯）中国清华大学经济管理学院院长白重恩估算，冠病疫情三年直接造成中国地方赤字超过4万亿元（人民币，下同，约7487亿新元）。他建议中央政府发行特别国债补上这部分缺口，以及让地方优先用于偿还拖欠企业账款等。

财新网报道，也是中国经济50人论坛学委会委员的白重恩，上星期四（9月21日）在长安讲坛中发表上述观点。

当前各方对化解地方债务风险的讨论中，一个焦点是中央救助是否会引发道德风险、形成中央兜底（保底）的预期。白重恩认为，疫情本身是不可控因素，财政减收增支是被动造成的。他说，为避免道德风险，应该区分哪些地方赤字或债务增加是疫情带来的，哪些是来自地方出于自身利益扩张的支出。

白重恩估算了没有疫情发生情形下，土地财政之外的地方财政收支趋势，将其与实际值比较，并将趋势值之外的收入减去支出。测算结果显示，2020年至2022年疫情直接导致的地方赤字，分别为2万零758亿元、9888亿元、1万1910亿元，三年合计超4.2万亿元。

白重恩建议：“先把这部分由疫情直接造成的地方额外窟窿，用中央财力补上。”

他进一步说，目前中国的中央赤字占国内生产总值（GDP）比重与国际相比不高，而且中央发债成本低于地方，可以由中央政府发行特别国债，帮助地方政府解决这部分缺口，同时“要求地方优先偿还拖欠企业账款等，对经济可能有比较大的帮助”。

白重恩指出，在疫情导致的地方赤字之外，还有相当部分的债务可能存在道德风险，建议通过放宽还款期限等方式，减轻偿债压力。

白重恩认为，要缓解地方财政困难及债务风险，要减少“中央请客、地方买单”的情况。例如，近年来上级政府陆续出台的学校安全、村干薪酬、乡村振兴、经济发展、公职人员养老保险改革等政策，不断加重地方财政负担。

中国过去三年的疫情防控措施冲击经济，房地产行业低迷也导致税收和土地销售收入减少，财政上入不敷出，导致一些地方政府面临巨大财政压力。

