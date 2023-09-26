李稻葵：中国房地产仍需一年时间才能复苏

（北京综合讯）曾任中国央行顾问的经济学家李稻葵说，中国房地产市场可能需要一年时间才能复苏，他敦促官方采取更多措施向开发商放贷，以防止违约风险蔓延。

据彭博社报道，曾在2010年至2012年担任中国人民银行顾问、现任清华大学中国经济思想与实践研究院院长的李稻葵在受访时说，中国大型城市的房产销售应会在未来四到六个月内恢复增长，但小城市则需要六个月到一年的时间才能实现复苏。

他说， 一些开发商在三、四线城市有大量项目，因而财务状况在未来六个月内无法改善。他也提出，商业银行增加贷款对于阻止风险蔓延极为重要，因此必须制定政策增加银行贷款。

中国经济复苏乏力，房产销售不振，让碧桂园、恒大等多家房地产公司深陷财务危机，影响了市场信心。同时由于金融压力，银行一直在限制对房地产行业的贷款。彭博根据中国国家统计局的数据计算，继今年初短暂复苏后，房地产开发贷款4月以来持续下降，8月更同比下降25%。

李稻葵说，应建立机制增加银行对地产商的贷款，降低房企违约风险。他估计，地产商约需要1000亿元人民币（187.1亿新元）来应对当前的困境。他提出，一种可能性是，由央行或国家金融监督管理总局与中国六家最大的商业银行组成一个委员会，然后联合发放贷款。

李稻葵说，当房屋销售恢复时，银行贷款会恢复，但现在房企需要的是流动性的支持，这种支持并不是说所有地产开发商都应该活下来，而是为了缓解市场的恐慌、防止违约蔓延。

他估计，央行可能在年底前再次降息，但不会出现多次或大幅度的降息，因为银行利润率已处于低位。他认为，中国经济和金融体系的主要问题是贷款需求不足，比起降息，更有效的是出台刺激消费和住房需求的政策。

长远来看，李稻葵认为房地产仍可成为经济的重要推力，但作为增长引擎的影响程度将大幅减少。

房地产危机也在向其他相关行业蔓延。提供室内外装饰和设计服务的上市公司爱得威建设，因无力偿还债务，已于星期一（9月25日）晚向深圳法院申请破产。