福特暂停与宁德时代在美设厂计划

（华盛顿／北京综合讯）美国福特汽车在面对罢工、美国政客调查等重重压力下，宣布暂停与中国电池制造商宁德时代合作在美设厂计划。这家美国汽车巨头称，他们需要确保有足够竞争力运营工厂。

综合路透社、彭博社和法新社报道，福特汽车发言人里德星期一（9月25日）宣布这一决定，称在福特汽车“确信有能力以具有竞争力的方式”运营这家电池制造厂之前，公司将暂停工厂建设并限制项目支出。

但据中国《科创板日报》报道，宁德时代证券部工作人员受询时称，上述传闻是“虚假消息”，并形容设厂计划推进顺利。

福特汽车今年2月宣布斥资35亿美元（约47.85亿新元），与宁德时代合作在密歇根州马歇尔市设立一座磷酸铁锂电池工厂，目标从2026年起每年为40万辆电动车供应电池。

福特汽车将全资拥有并运营这家工厂，宁德时代则授权电池专利技术，提供筹建和运营服务。路透社称，福特汽车希望这项计划将有助吸引美国客户接受中国首创的低成本技术。

不过，多个反对这项合作计划的美国众议院委员会，在消息公布后对该计划项目展开调查。他们担忧这项计划将导致美国的电动车税务补贴流向中国，令中国主导美国汽车行业。

共和党籍众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔星期一说，议员们“对于看到福特迈出关键第一步、重新评估与宁德时代的交易感到鼓舞”，“现在，福特需要永远取消这笔交易。”

另一方面，全美汽车工人联合会（UAW）9月15日针对“底特律汽车三巨头”发起的罢工行动，也波及了福特汽车、通用汽车和Stellantis的工厂和零部件供应体系。

UAW希望电池厂工人能有超过40%的涨薪幅度及更多福利，但劳资双方至今还没就报价达成共识。《华尔街日报》引述分析人士称，罢工行动可能导致福特汽车在美国的劳动力成本上升。

UAW主席费恩（Shawn Fain）形容，福特汽车终止合作项目的决定，是“可耻、毫不掩饰的裁员威胁”。但福特发言人坚称“有许多考虑因素”，与正在进行的罢工无关，公司也还没就投资计划做任何最终决定。