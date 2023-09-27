恒大许家印传被警方监视居住 事件渐涉刑事司法系统

（深圳/北京综合讯）继中国恒大多名高层传出被查后，多家媒体报道，集团创始人、董事局主席许家印也已被警方控制。

彭博社星期三（9月27日）独家引述匿名消息人士称，许家印本月初被中国警方带走，正在指定地点监视居住，但目前尚不清楚其中缘由。

中国媒体“观察者网”官方微博在几小时后也报道，有接近恒大的知情人士证实了该消息，并说“事情就发生在几天前”。据悉许家印被指定监视居住的地点位于北京的一处居所。不过这则微博不久后便显示不存在。

根据中国刑事诉讼法，监视居住是人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在一定期限内不得离开指定的区域，并对其行动加以监视的强制方法。

警方采取这种行动并不等同于正式的拘留或逮捕，也不意味着许家印会被指控犯罪。监视居住的最长期限可达六个月，在此期间他不能在未经批准的情况下与他人会面或交流，而且护照和身份证也必须交给警方。

彭博社指出，有关许家印的最新消息表明事件已经发酵至触及刑事司法系统。

财新网星期一（9月25日）引述知情人士透露，恒大集团及其子公司的多名现任和前任高管相继被查，其中，集团前首席财务官潘大荣近日已被拘留，前总裁夏海钧则在2022年中就被有关部门控制。报道称二人都曾负责恒大的财务运营，因卷入一起银行存款丑闻，已于去年7月辞职。

恒大的自救计划或面临瓦解。就在上星期天（9月24日），集团称由于旗下的恒大地产正被立案调查，目前无法满足新票据的发行资格。路透社星期二（9月26日）引述知情人士报道，如果恒大下月底前不能提交新的债务重组计划，部分海外债权人计划加入清盘呈请。