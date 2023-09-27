央行官员：今年中国经济增速预计略高于5%

（北京综合讯）中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣星期三（9月27日）在一个经济论坛上说，今年中国经济增速预计将略高于5%。

据路透社报道，王一鸣在论坛上也反驳中国经济“日本化”之说。他认为，中国的经济形势与上世纪90年代的日本有很大不同，外界担心的“日本化”没有根据。

他称，中国没有“日本化”，“我们仍处于中高速增长阶段”。

一些分析认为，受房地产低迷、高负债和人口老龄化的拖累，中国经济正走向“日本化”，即自上世纪90年代以来日本经济出现停滞的“失去的几十年”。

中国政府将2023年经济增长目标设定在5%左右，不过，在中国经济面临诸多挑战、复苏基础尚不稳固的情形下，外界对中国能否实现这一增长目标看法不一。

另据中国人民银行官网星期三发布的消息，星期一召开的央行货币政策委员会三季度例会决定，要加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环。

会议提出，要加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配；促进物价低位回升，保持物价在合理水平。

在房地产信贷政策方面，会议指出，要因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制，调降首付比和二套房贷利率下限，推动降低存量首套房贷利率落地见效。

中国央行也再次强调，要防范汇率超调风险，深化汇率市场化改革，稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。