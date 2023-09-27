中国加强监管移动应用商店 苹果未被列入备案名单

（北京综合讯）中国发布首批应用商店备案名单，美国苹果应用商店（Apple App Store）未被列入。

综合中国国家互联网信息办公室官网、路透社等消息，中国国家网信办星期三（9月27日）公布了第一批应用程序分发平台名称及备案编号，包含腾讯、华为、小米、百度、三星等26家应用程序商店。

路透社早前报道称，腾讯和华为等公司运营的应用商店已开始要求其中的应用程序提供者遵守新规。未被列入这批名单的苹果公司，尚未披露其在中国的应用商店如何遵守北京的新规定。

中国国家网信办去年6月修订规定，要求应用程序提供者和应用程序分发平台，应履行信息内容管理主体责任，确保网络安全。

中国工业和信息化部今年8月印发通知，要求2023年9月至2024年3月底，通知发布前开展业务的应用程序，向其住所所在地的省级通信管理局履行备案手续。

路透社报道称，向政府提交业务详细信息等规定在业界引起了不安，行业担忧未来在中国发布应用将变得更加困难，许多应用有被下架的风险。

应用发布平台AppInChina首席执行官里奇·毕肖普（Rich Bishop）告诉路透社，境外公司需要在中国设立基地或通过国内合作伙伴来遵守新规定，而本地注册的要求尤为棘手。

美国《石英》杂志报道，苹果7月从中国的应用商店中撤下了100多个生成性AI应用。据研究公司Qimai估计，为避免违反新许可要求，苹果在2020年从其中国应用商店中移除了超过46000个应用。