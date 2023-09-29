多项数据回暖 中国经济复苏现强劲信号

（北京综合电）国际货币基金组织（IMF）从近期数据观察到中国经济转趋稳定，卫星图像数据也显示复苏增强的迹象。

据路透社报道，IMF发言人科扎克星期四（9月28日）说，中国经济自2023年第一季以来经历了一次大幅放缓后，最新的数据显示一些稳定迹象。IMF仍相信中国今年能实现5%左右的经济增长。

另据彭博社报道，商业卫星图像公司斯佩斯诺（Spaceknow）发现，继中国购物中心的活动量在8月增加后，9月依旧保持在高位水平。数据也显示，水泥制造业自今年6月出现回暖后也一直持续至今。

斯佩斯诺经济学家平特拉（Jan Pintera）认为这是中国经济早期复苏的迹象，显示建筑业的积极走向和消费者信心的恢复。

不过，长期的房地产低迷仍对建筑业构成压力。平特拉说，相比2021年，中国近期的水泥生产活动较低，购物中心周围的活动在今年8月底达到每日峰值后也略有减弱。

报道说，鉴于房地产业持续疲软，8月官方数据的回升能否持续仍然存疑。

IMF预计，受限于人口结构和生产力增长放缓，中国经济中期增长将放缓到约3.5%。但IMF认为，如果中国把握机会通过短期的宏观经济政策支持和中期的改革措施，实现从投资转向消费支出的再平衡，那么经济在中期内将有望加速增长。