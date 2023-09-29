过去半年香港楼价不断下跌 港府很可能短时间内“减辣”

香港楼价过去半年不断下跌，特区政府很有可能在短时间内为楼市“减辣”（放松政策），撤销本地人和外地人在香港置业的部分限制措施。

香港经济在疫后的复苏速度缓慢，加上美国可能会再加息，香港私人住宅楼价近来走势疲弱。反映香港二手楼价最新走势的中原城市领先指数CCL，周五（9月29日）报158.12点，按周下跌0.46%，重返今年1月初水平。

相比今年四月的168.40点高位，CCL在近24周已累跌6.10%，今年楼价升幅收窄至0.86%，升幅快将被完全蒸发。

香港差饷物业估价署周三公布的临时数据也显示，今年8月份香港私人住宅楼价指数报339.2点，按月下挫约1.4%，为去年11月后最大单月跌幅，也是今年1月后的最低水平。

面对楼价不断下滑，港府财政司司长陈茂波周三改变口风，表示会务实检视楼市“辣招”（调控措施）。他解释，当局当年引入楼市“辣招”，是看到住宅楼宇供应偏紧，故要遏抑炒卖和投资行为。现在的楼市情况和当年不同，去年下跌15%左右，今年到7月只回升约2%，可以看到楼市稳定了下来。

2008年全球爆发金融海啸，多国实施量化宽松政策，促使香港楼价大幅上升。港府在过去10多年之内推出多项压抑楼市措施的税项，包括大幅提高本地居民和非本地人置业的税率，意图令楼市“降温”。

香港地产建设商会执委会主席梁志坚周五认为，全面撤销“辣招”的效果会比逐步撤辣大，希望港府这次做得彻底一些，让香港经济慢慢复苏；否则香港经济一旦下滑，将会有很大影响。

香港资深测量师邵志尧接受《联合早报》访问时指出，卖地收益一向是港府主要收入来源之一，可本财政年度至今仅售出小量住宅土地，很有可能达不到港府全年度卖地收益的目标，令财政赤字更加严重，故当局考虑“减辣”。

邵志尧指出，当年港府推出“辣招”，是要压抑炒风。但现在几乎没有人炒楼，赴港买楼的中国大陆人士也不多。长期下去，香港的房地产有可能继金融市场之后也出现结构性问题，“在高息的环境下，就算减辣招，楼市也不会立即好转。港府甚至要考虑进一步推出其他措施，鼓励大家买楼。”