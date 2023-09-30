中国将实施优化签证等多项措施 推动旅游业高质量发展

（北京综合讯）中国十一黄金周假期之际，中国官方发布推动旅游发展30条措施，包括实施入境旅游促进计划，以及优化签证和通关政策，恢复及增加免签，恢复和增加国际航班等，以释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展乃至经济社会发展。

据新华社报道，中国国务院办公厅星期五（9月29日）发布《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》的通知，从五个方面提出30条推动旅游业发展的措施。

这五个方面包括加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力，以及保障措施。

在促进入境旅游方面，相关部门将优化签证和通关政策，包括进一步提高签证办理效率，“有序恢复各类免签政策，积极研究增加免签国家数量”，增加旅游主要客源国、周边国家的航线，以及航班频次等。

此外，中国官方也将完善入境旅游服务，优化离境退税服务，发挥旅游贸易载体作用，同时提高入境游客使用境外银行卡及各类电子支付方式便捷程度以及外币兑换便利性。

这份文件也提到，要加强海外市场宣传推广和精准营销，持续展开中国国家旅游形象系列推广活动。

随着中国走出冠病疫情，中国旅游业在今年上半年出现明显回暖。中国文化和旅游部早前发布的数据显示，今年上半年，中国国内旅游总人次达23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。

不过，今年第一季，中国旅行社入境旅游接待人次为5.2万，其中近一半游客来自台湾、香港和澳门，而非美欧等地。相较于2019年第一季，当时旅行社入境旅游接待人次为370万。

中国《财经》杂志引述统计局数据指出，今年1至6月，北京市入境游客仅为40.79万人，虽然是2022年全年的两倍，但不到2019年全年的11%。同期，上海市入境游客数量为124.15万人，仅占2019年全年的13.8%。在入境游客中，港澳台民众占比较大，为21.4%。

部分业内人士认为，入境游恢复相对滞后，主要与外国人办理签证难有关。此外，外国人在中国电子支付难也是一大痛点。