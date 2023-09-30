中国制造业景气时隔半年重返扩张区间

中国官方9月制造业采购经理指数（PMI）比8月上升0.5个百分点，录得50.2，时隔半年后首次重返扩张区间，进一步显现中国经济回稳迹象。

中国国家统计局星期六（9月30日）发布的数据也显示，9月非制造业商务活动指数录得51.7，较上月上升0.7个百分点，结束4月以来的连续下降，其中服务业景气回升，商务活动指数为50.9，比上月上升0.4个百分点。

两大行业PMI回升，带动9月综合PMI产出指数回升0.7个百分点至52.0，表明企业生产经营活动扩张速度加快。

新加坡大华银行环球经济与市场研究部执行董事全德健向《联合早报》分析，结合此前数据来看，中国经济有止跌回升的现象。

中国官方近期出台了包括降息降准、放宽限购在内的一系列经济刺激政策，8月以来多项数据显示经济开始回稳。

财新制造业PMI在8月录得51.0，已重返扩张区间。官方8月制造业PMI为49.7，虽仍处于收缩区间，但为连续三个月回升。8月规上工业企业利润同比增长17.2%，是自去年下半年以来，当月利润首次正增长。

全德健说，这是在中国官方政策的刺激下，出现的正面效果。他也以越南为例，认为这和年末国外订单开始增加有关。越南过去六个月制造业PMI同样处于收缩，但8月突破枯荣线，出现小幅扩张。

对于中国能否实现全年经济增长5.5%的目标，全德健认为，在外部订单增加、内部消费信心回暖的驱动下，“机会相当高”。

中国冠病疫情管控放宽后，今年上半年经济没有出现预期中的反弹。多家国际机构下调中国全年经济增长预测，其中摩根大通8月将中国GDP增长率预测下调至4.8%。

不过，随着近一个月数据回升，国际货币基金组织（IMF）星期四表示，仍相信中国今年能实现5%左右的经济增长。

中国从星期五开启中秋节和国庆十一黄金周长假，这期间活动和支出也成为外界观察中国消费力和信心恢复的重要信号。

全德健说，“无论是（目前）高铁还是高速公路的数据，都可以看出中国的消费实力是不错的”。

长假首日多项数据写下历史新高，被中国媒体称为“最火黄金周”，进一步推高市场对中国经济复苏的期待。

中国国家铁路集团有限公司星期六公布，全国铁路星期五发送旅客2009.8万人次，单日旅客发送量创历史新高，也是历史上首次突破2000万人次。

旅游平台携程数据显示，黄金周首日旅游订单同比去年“十一”首日增长2.8倍，相较今年“五一”首日增长20%。同程旅行数据则显示，机票、酒店住宿的预订量同比去年涨幅均超过六成。